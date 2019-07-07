載9名中國公民車在美違規搶行致1死8傷

（圖片來源：海外網） 中評社北京7月7日電／據“領事直通車”7日消息，近日，亞利桑那州Dolan Springs（多蘭泉）附近的93號公路與Pierce Ferry Road（皮爾斯渡輪公路）的交叉路口發生一起嚴重車禍，一輛載有9名中國公民的自駕車在路口違規搶行，被北向貨車撞擊，致中國公民1人死亡，4人重傷，4人輕傷。



這是2016年以來在該路口發生的第3起涉我公民傷亡事故。2016年7月，載有4名中國遊客的自駕車在該路口左轉時未按規讓行，被北向行駛的大客車撞擊，全車4人當場身亡。2018年3月，7名中國遊客乘坐的面包車在該路口左轉時未按規停車，被北向行駛貨車衝撞，致中國遊客2死5傷。



從拉斯維加斯（駐舊金山總領館領區）前往大峽穀國家公園（駐洛杉磯總領館領區）西緣的Skywalk（玻璃棧橋），需在多蘭泉附近左轉，穿越93號公路北向車道，上皮爾斯渡輪公路。該路口左轉道路面劃有白色實線，右側立有STOP（停車讓行）標識，而北向車道無STOP標識。根據交規，北向車輛在任何情況下均享有優先通行權，左轉車輛必須在此停車等候，為北向直行車輛讓行。分析該路口事故多發的原因，主要有：



一是駕駛員違規駕駛車輛。駕駛員或忽視路面及路側交通標識，未按規定停車等候；或誤解STOP標識含義，以為先到先行；或誤判對方車速車距，心存僥幸，貿然搶行通過。



二是對自駕車通過路口所需時間判斷失誤。該路口較寬，車輛停穩後，再起步及加速通過需要一定時間，載客較多的車輛比小車車身更長，啟動加速更為遲緩，駛過路口需更長時間。



三是對北行車輛安全距離和時間判斷失誤。93號公路上車輛少，在多蘭泉附近呈平坦直線，不少車輛易超過65英里限速。北向車輛實際速度可能遠遠快於目測，駛抵路口時間遠遠短於預估。



駐洛杉磯總領館提醒中國公民，特別是自駕遊客、留學生等，拉斯維加斯離大峽穀玻璃棧橋僅2小時車程，當日往返時間充裕，要遵守交規，切勿為趕路搶時間而冒險搶道，在該路口尤其要當心安全：



一、租用車輛，尤其是租用載人較多的面包車自駕時，務必要了解並熟悉車輛車身長度、啟動、提速、刹車等性能與普通小型轎車不同。