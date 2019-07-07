韓粉不滿：馬英九為何請郭台銘出來鬧？

韓粉高舉支持韓國瑜參與大選的舉牌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電（記者 洪德諭）中國國民黨7日在台北府前舉行“反鐵籠公投凱道大會師”，現場出現“郭台銘為何參選”、“馬英九為何挺郭”的紅布條，掛布條的周先生接受中評社訪問表示，韓國瑜訪美回來前民調40%，但郭台銘參選後把韓國瑜拉下來，韓國瑜原本有大好的情勢，因韓粉都很想問，為何馬英九要請郭台銘出來鬧？



因不滿公投法修法與大選脫鉤，國民黨7日舉辦“反鐵籠公投凱道大會師”，韓國瑜、郭台銘等5位參選人都會出席，民調預計將在8日展開，候選人的角力將是矚目的焦點。



府前場邊，外交部大門被掛上了“馬英九為何挺郭”、“郭台銘為何參選”的紅布條，在現場非常醒目。掛布條的“韓粉”周先生表示，掛布條是因為韓粉都很想問，為何馬英九請郭台銘出來鬧，韓國瑜訪美回來前，民調40%幾超過蔡英文、無黨籍台北市長柯文哲的總和，但郭台銘參選後，把韓國瑜扯下來。



掛布條是否對團結不利？周先生說，不要表像團結，要把事情問題解決。周先生也強調，若郭台銘初選民調出線，他當然不會支持郭台銘，且相信韓粉會包圍國民黨部，後續動作就看著辦。



對於掛出這樣的布條，郭台銘粉絲老虎軍團團長秦才智接受中評社訪問表示，郭粉比較理性，但呼籲不應該有此行為，因為國民黨要贏得2020必須要團結，不能沒有“郭粉”。