在陸台青分享就創業經驗：大陸是個大舞台

分享會現場（中評社 海涵攝） 中評社玉環7月8日電（記者 海涵）參加“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風活動的媒體一行於7日上午同在浙台青交流，傾聽了他們在陸就業創業的精彩故事。



八位來自不同行業、不同領域的台灣青年參與了分享交流活動。在這八位來自台灣的“新杭州人”的分享中，雖然沒有相同的故事，但卻有相似的感受，比如，談及杭州，他們都會用“美麗”、“方便”來形容；談及整個大陸，他們都認為這裡“機會遍地”；而最後，他們也總不忘鼓勵台灣青年勇於走出台灣，來大陸走走看看。



尚處於實習階段的郭同學率先同大家進行了分享。用台灣成績申請上了浙江大學醫學系的郭同學在浙大的生活似乎並沒有太多的煩惱，他很快適應了這裡的一切。“因為大家講的都是同樣的語言，而且學習簡體字也很簡單，所以課業不會有困難。”郭同學目前在醫院實習，他跟病人溝通也沒困難。他對杭州近幾年的迅速發展所帶來的生活便利很是認可。



已經來杭州工作一年有餘的徐致鈞坦言，在大陸生活，最大的感觸是生活方便。隨著這幾年大陸的進一步發展，現在生活變得更加方便。比如，打車軟件越來越多，打到車的時間更短了。他最喜歡當屬可以點外賣，“這節約了工作時間，提高了工作效率。”最後，他不忘囑咐，“台灣同學可以考慮留在大陸。”



幼教老師曾老師被孩子們親切地叫做“瓜瓜老師”。她說，當初之所以來杭州，是因為覺得很美而且歷史悠久。她鼓勵台灣青年大學生走出來，“這樣會有不一樣的感受世界觀，會有不一樣的成長，會得到很好的成長機會。”



同樣做幼教的“玉米老師”——石老師說，在大陸生活很方便，一個手機可以做任何問題。交通也很方便，除了公交車地鐵，還可以選擇共享單車。在大陸只要把握機會，成功就是你的。杭州是很大的平台，是年輕人的舞台。



杭州羽晟體育用品有限公司總經理張右晟雖生於台灣但卻長於杭州。國小三年級的時候，他就隨父母來杭州生活，一待就是十九年。“杭州一直在進步”這句話大概是他在將近二十年中對杭州最真誠的評價。



杭州翌馳貿易有限公司總經理黃木華說，杭州很美，治安很好，便利安全。他喜歡這個城市。他說，在杭州，生活上受到了很多照顧。一些生意上的問題、孩子讀書問題，基本上只要到政府窗口就能一次性弄懂。“熱情邀請所有台灣朋友來杭州發展。”



白手起家的俏延大健康醫美集團總經理湯佳學說，他在祖國大陸賺到了人生的第一桶金，此後就一直在創業的路上行走。中間起起伏伏，使他的思維看法發生了很大的改觀。他認識到，過去自己在台灣的思維有點坐井觀天，不能用台灣思維考慮大陸市場。事業是否成功，在於思維的轉換。只要思維對了，祖國大陸處處是機會、是商機。



浙江兩岸連鎖食品有限公司（兩岸咖啡）總經理宗家泓說，他曾經待過4個國家，7個城市，最後落腳在杭州。杭州在自然人文方面都做的很好。受惠於“31條”，他辦了居住證，交通、社保方面都很方便。浙江省的“76條”提供了更多方便。他建議台灣朋友離開舒適圈，用自己的想法和腳步踏入大陸，先親身來大陸體驗大陸的發展、機遇。不要只看人講的，因為每個人的感受和經歷不同，只有自己來感受到的才是最真實的。



杭州天福茶葉銷售有限公司（天福茗茶）總經理楊啟輝說，在大陸當前“大眾創業，萬眾創新”的氛圍下，他所在的企業鼓勵在公司內部創業。這也是他創業之路的開啟。他鼓勵台灣年輕人在大陸好好幹。



杭州鈺瀚餐飲管理公司（CoCo奶茶）總經理廖展毅說，大陸的支付系統、外賣系統、小程序提供了很大的機會和市場。曾經，世博會、G20讓杭州的改變很大。如今，他十分期待亞運會，預測未來杭州的地鐵、建築、商業格局會有更大變化。



國台辦三級調研員魯洪柯最後總結說，各位台青的故事分享很生動，不同台青來大陸時間長短不一、行業不一，但其共同點是有勇氣跳出舒適區西進大陸來闖蕩。他們是事業有成、工作有成的“新杭州人”，他們是很有眼光的。兩個因素造就了他們今日的成功，一是自身主觀因素，也就是他們個人的努力；二是得益於大陸政策環境的改善，台辦系統、教育系統等各級政府部門的幫助有助於他們取得這種成績。希望可以把這些精彩故事講出去，講給更多台灣青年聽，鼓勵更多台灣青年來。

