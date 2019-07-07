特朗普再談UFO：不相信但一切皆有可能

中評社北京7月7日電／美國總統相信不明飛行物（UFO）的存在嗎？特朗普在最新採訪中表示，他不相信這些，不過他認為“一切皆有可能”。



據福克斯新聞6日報道，面對該媒體主持人塔克·卡爾森關於UFO的提問，特朗普表示自己並不相信UFO的存在，但他對此持開放態度。



“好吧，我不想太過深入（討論）。但就我個人而言，我傾向於懷疑這一點。”



特朗普沉思了一下，接著說，“我的意思是，你見過一些人非常相信這個，對嗎？有一些飛行員參與進來，他們講（UFO的事情）。但這些飛行員並不是那些進入那個特定世界的飛行員。不過我們之中確實有一些人說他們看到了一些東西。我不是一個相信（UFO）的人，但你知道，我想一切皆有可能。”



接著，卡爾森繼續追問特朗普。卡爾森說，一名政府官員曾表示美國空軍基地的一處設施中保存著UFO的殘骸。對此，特朗普予以否認，並稱自己沒有聽說過這件事。得知這個故事也是從“卡爾森脫口秀”（Carlson＇s show）上聽來的。



“我不認為這是正確的。但我有一個開放的態度”，特朗普接著說道。



就在上個月，特朗普在接受美國廣播公司（ABC）專訪時也曾談到過UFO的問題，當時他表示，他曾就不明飛行物問題與官員會面，但他不是“特別”相信這些。



當時他透露，“我已經看了（簡報），讀了，也聽了。我確實就這個問題開了個簡短的會。但人們說他們目擊到不明飛行物。我相信嗎？不是特別信。”

