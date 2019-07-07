中評鏡頭：反鐵籠公投藍粉特造型吸睛

民眾在炎熱的天氣穿上布偶裝，高舉“號稱民主進步黨，玩法濫權的豺狼”的標語。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電（記者 洪德諭）國民黨7日舉行“反鐵籠公投凱道大會師”活動。根據台灣“中央氣象局”的觀測資訊顯示，台北測站近下午一點出現攝氏37度的高溫，雖天氣炎熱，不過為了卡位，仍有許多民眾在艷陽下守候，靠著斗笠帽、雨傘等擋太陽，也有民眾選擇在樹蔭下搧著扇子度過炎熱的等待時間。



“反鐵籠公投凱道大會師”2點30分開始暖場表演，重頭戲將是馬英九、黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘等5位參選人同台。由於國民黨民調明天就要展開，現場互動將成矚目的焦點。



根據台灣“中央氣象局”的觀測資料顯示，台北測站在近下午一點時出現攝氏37度的高溫。面對這樣的酷熱的天氣，仍有許多民眾為了卡好位置在現場守候，為對抗炎熱的天氣，民眾戴上斗笠、帽子等，也有民眾則是拿起雨傘擋太陽，另外也有民眾選擇先在樹蔭底下，搧著扇子乘涼。



此外，現場也有許多民眾展現創意，如許多民眾把青天白日旗元素穿上身，甚至還有民眾戴著安全帽插滿青天白日旗相當吸睛，此外也有民眾在炎熱的天氣穿上毛絨絨的布偶裝，高舉“號稱民主進步黨，玩法濫權的豺狼”的標語，吸引全場目光。