麥肯錫：世界對中國經濟依存度上升

（來源：搜狐網） 中評社北京7月7日電／近日，麥肯錫全球研究院發布報告稱，中國在融入世界經濟的歷程中取得長足發展，並已成為具有全球影響力的貿易大國，世界對中國經濟的依存度有所上升，表明中國作為消費市場、供應方和資本提供方的重要性日益凸顯。同時，中國與世界融合的進程仍有深化空間，這也意味著巨大的機遇。



躋身全球大國之列，逐步轉向以內需驅動為主的增長模式



作為世界第一大貨物貿易國、世界第二大外國直接投資（FDI）目的地國和來源國，中國自開啟改革開放進程以來，不僅讓自身經濟實現騰飛，也使全球其他經濟體受益良多。經過若干年的深入合作之後，中國與世界的經濟聯繫將會發生怎樣的變化？如果雙方經濟聯繫進一步加深，將帶來多少經濟價值？



麥肯錫全球研究院這份名為“中國與世界：理解變化中的經濟聯繫”的報告，從多個維度探討了中國與世界之間正在發生變化的經濟聯繫。麥肯錫全球研究院最新編制的中國—世界經濟依存度指數顯示，在貿易、科技和資本3個重點維度上，中國對世界經濟的依存度有所降低，這表明中國經濟正逐步轉向以內需驅動為主的增長模式。從經濟體量上看，中國已躋身全球大國之列，但仍有進一步與世界融合的空間。例如，中國上榜《財富》世界500強的企業，海外營收占比不到20%，而標普500上市公司的平均占比為44%，中國企業有更多的空間來推動全球化。





與此同時，世界對中國經濟的依存度有所上升。研究顯示，2000年—2017年，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2。中國貢獻了全球製造業總產出的35%。報告援引世界銀行的數據稱，2010年—2017年，中國貢獻了31%的全球家庭消費增長額。另外，在汽車、酒類、手機等許多品類中，中國都是全球第一大市場，消費額約占全球消費總額的30%。中國在2015年—2017年間是世界第二大FDI目的地國和來源國，其中地理位置鄰近中國、資源貿易占比較高，並且參與跨境資本流動的國家對中國經濟的依存度最高。由於中國經濟體量極為龐大，全球幾乎所有行業都在一定程度上依存於中國，在被考察的20個行業中，中國有17個行業的消費份額在全球總消費中占比超過20%。此外，中國在全球服務消費中的占比也在上升。

