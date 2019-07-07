沙特有望重啟沙特阿美“史上最大IPO”

中評社北京7月7日電／原計劃擱置數月後，沙特或重啟其國家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的首次公開募股（IPO）準備工作。沙特能源、工業和礦業產業大臣哈立德·法利赫（H.E. Khalid Al Falih）近日接受媒體採訪時表示，鑒於沙特阿美已解決收購和債券發行問題，“相信我們已準備好”重啟IPO。



他稱，沙特阿美的IPO進程“從未完全擱置”，且“會在2020年至2021年的時間框架內實現”。但沙特尚未準備好宣布具體時間。



沙特阿美是世界上最賺錢的公司，有沙特阿拉伯“國中之國”之稱，與該國經濟緊密掛鈎。自上世紀70年代被國有化以來，沙特阿美的財務狀況一直被嚴格保密。今年4月，啟動首支國際債券發行和獲得公開評級迫使該公司披露財務數據：兩大評級機構惠譽和穆迪分別在報告中提到，沙特阿美在2018年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2240億美元，淨利潤達到1111億美元。這一數據使其成為當年全球收益最高的公司，幾乎是蘋果公司當年淨利潤的兩倍，也是其石油行業競爭對手的四倍以上。



IPO重啟的另一個跡象是，據彭博社援引知情人士報道，沙特阿美最近正在與部分投行探討後者在IPO中扮演的角色。該人士稱，IPO的具體工作可能會在今年晚些時候或明年初提速。



這一潛在的“史上最大規模IPO交易”自2016年以來便備受矚目。作為沙特“2030願景”計劃的基石，沙特希望以出售5%沙特阿美的股份來募集1000億美元，原計劃在2018年下半年上市。但其估值一直存有爭議，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）曾預計，該公司估值超過2萬億美元。但在許多分析師眼裡，這顯然被高估了。



一直以來，籠罩在面紗背後的沙特阿美如沙特王國本身一般隱秘隔絕，維繫著龐大複雜的企業架構。從儲量看，沙特阿美擁有2611億桶可采原油與凝析液儲量、294萬億標準立方英尺天然氣儲量（伴生及非伴生）。作為參照，截至2017年底，全球最大上市石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）的探明儲量和未開發儲量為212億桶石油當量。



前述彭博報道稱，沙特阿美重啟IPO可能依舊會面臨一系列重大障礙，比如沙特一直尋求的2萬億美元的估值能否實現。此次售股還可能受到油價下跌以及頂級投資者對向化石燃料企業注資日益擔憂等方面的影響。沙特王儲希望讓沙特阿美在紐約上市，但顧問們對該公司面臨美國訴訟的風險持謹慎態度，且境外上市意味著沙特阿美必須遵循嚴格的財務公開要求。

