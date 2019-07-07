中企承建的北馬其頓高速公路正式通車

北馬其頓總理扎埃夫在通車儀式上講話。（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月7日電／由中國水利水電建設股份有限公司承建的北馬其頓米拉蒂諾維奇至斯蒂普段的高速公路項目6日正式通車，北馬其頓總理、中國駐北馬大使等出席了通車儀式，對該項目的順利竣工表示祝賀。大家一致認為，在“一帶一路”框架下，北馬其頓高速公路通車有利於區域互聯互通，並將造福北馬民眾。



由中國水利水電建設股份有限公司承建的北馬其頓米拉蒂諾維奇－斯蒂普高速公路項目，是中國面向中東歐國家100億美元專項貸款項下第一批落地項目，也是迄今為止中國與北馬其頓最大的合作項目。北馬其頓總理扎埃夫在通車儀式上表示，米拉蒂諾維奇－斯蒂普高速公路的開通將造福北馬民眾，促進北馬經濟發展：“高速公路的開通不僅將大大改善北馬其頓的交通條件，為當地民眾帶來實實在在的好處，而且有助於打通地區運輸網絡。而高質量的運輸通道就像經濟發展的血脈，能夠吸引更多的外來投資，同時加快國家的經濟發展。”



米拉蒂諾維奇－斯蒂普高速公路全長47.1公里，通車後將大幅縮短北馬其頓首都斯科普裡到旅遊勝地奧赫裡德市以及前往鄰國阿爾巴尼亞、希臘的時間。北馬其頓交通部長蘇加雷斯基認為，這條高速公路的通車有效改善了北馬交通運輸現狀，將促進北馬更廣泛地融入區域互聯互通中：“作為泛歐8號走廊的一部分，這條高速公路的通車對於區域聯通具有極其重要的作用，有利於巴爾幹地區與西歐、北歐的進一步融合，同時也將打通北馬其頓國際貿易通道。”



近年來，中國與北馬其頓友好合作關係保持良好發展勢頭。北馬其頓處於“一帶一路”沿線，在巴爾幹地區具有明顯的區位優勢。中國駐北馬大使殷立賢在通車儀式上表示，米拉蒂諾維奇－斯蒂普高速公路的通車將為北馬其頓經濟發展和民生改善，為中國和北馬其頓在基礎設施等各領域互利合作的深入開展，以及為地區互聯互通和“一帶一路”建設做出貢獻：“項目的建成是兩國互利合作的典範，在中－北馬兩國乃至中國－中東歐國家拓展基礎設施建設領域合作方面，起到了良好的示範作用。”（中央廣播電視總台記者 趙洪超）



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