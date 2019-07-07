中國特色防治方案有良效　引領非洲抗擊瘧疾

（來源：美國《大西洋月刊》報道截圖） 中評社北京7月7日電／在21世紀的今天，瘧疾這種極為古老的疾病依然在非洲大陸肆虐，是嚴重危害非洲人民生命健康的三大傳染病之一，如何盡快控制和清除瘧疾已成為全球衛生領域關注的熱點問題。



青蒿，葉片青綠，花色淡黃，從它提取的青蒿素成為瘧疾克星，為全球瘧疾治療工作做出了重要貢獻，中國科學家屠呦呦也因此獲得2015年諾貝爾生理學或醫學獎。如今，以青蒿素為基礎的複方藥物療程已經在非洲廣泛應用，外媒認為，中國科學家治療瘧疾的新療法，為飽受瘧疾困擾的非洲人民健康地走向未來提供了新機遇。



據美國《大西洋月刊》7月4日報道，2007年，中國科學家與廣東一家藥企合作，開始在非洲島國科摩羅開展根除瘧疾的行動，終於在這個瘧疾肆虐的國家實現瘧疾零死亡，瘧疾發病率下降幅度達98%以上。現在，他們又把目光投向了下一個地方：肯尼亞，這個擁有近5000萬人口的東非國家。



中國研究人員採取的是被稱為大規模藥物管理（Mass Drug Administration）的替代療法，讓全部人口（或盡可能多）服用青蒿素，從而在目標區域內消除瘧疾。該療法認為，與其消滅從感染者身上吸血傳播瘧疾的蚊子，為什麼不乾脆在人類中消滅瘧疾呢？



文章稱，如果成功，將減輕肯尼亞衛生系統和該國經濟的負擔。中國與非洲公共衛生部門的合作將向世界展示，中國能為非洲提供的不僅僅是公路、鐵路等基礎設施。



肯尼亞國家醫藥研究所首席研究員伯恩哈德·奧古圖（BERNHARDS OGUTU）博士表示，他歡迎中國的治療方案。



他說，長時間以來，人們一直在進行“救火式治療”：等到人們染上瘧疾，然後再治療。他預測，通過使用MDA和類似的方法，在肯尼亞的一些地區，“我們可以在未來五年內完全根除瘧疾。”

