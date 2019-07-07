神奈川友好團體舉行“七七事變”紀念活動

神奈川縣日中友好團體舉行紀念“七七事變”集會。（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月7日電／7月6日，日中友好神奈川縣婦女聯絡會在神奈川縣橫濱市舉行紀念“七七事變”集會，邀請都留文科大學名譽教授笠原十九司進行了一場“日軍在中國做了些什麼——從‘九一八事變’到侵華戰爭”的紀念講演。旨在激勵日本民眾了解真實的歷史，祈禱戰爭不再重演。



1937年7月7日，日本帝國主義悍然發動“七七事變”（又稱“盧溝橋事變”），開始了蓄謀已久的全面侵華戰爭。都留文科大學名譽教授笠原十九司認為，戰爭不是某一天突發或者偶發的不可抗力事件。長期形成的遠因與近期形成的近因構成戰爭的“前史”，而當偶然事件以及蓄謀事件導致戰鬥開始時，則意味著即將進入無法回避的戰爭狀況，又稱戰爭“前夜”階段。



笠原在演講中舉例2012年發生的釣魚島“購島”鬧劇以及安倍政權推動的修憲活動等，認為日本當今的政治和社會狀況從某種意義上與掀起侵華戰爭前的歷史相類似。如今沒有經歷過戰爭的日本民眾更應從歷史的失敗中吸取教訓，反省日本軍國主義採取的戰爭政策的錯誤，努力防止戰爭重演。“日本國民必須要加強歷史學習，充分了解關於（侵華）戰爭的前史、前夜等情況。日本社會如果不能成為一個認真學習歷史的社會是非常危險的。同時，不學習歷史的民眾也必將會被歷史所欺騙。”



據介紹，日中友好神奈川縣婦女聯絡會成立於45年前。自成立以來，積極舉辦學習會、交流會、訪問中國等活動，努力推動中日民間友好交流活動。從1983年開始，每年都會舉辦“七七事變”紀念活動。日中友好神奈川縣婦女聯絡會共同代表梅澤榮子說，日中兩國親身經歷過戰爭的人們都對戰爭帶來的苦難有著刻骨銘心的記憶，但隨著時間的流逝，人們對於戰爭的記憶正在逐漸風化，“在日本，很多人通過在學校的學習只知道‘七七事變’是日軍發動侵華戰爭的導火索。‘七七事變’似乎已經被埋在歷史的故紙堆中。然而，在侵華戰爭中，日本軍國主義的殘忍暴行給中國人民帶來了深重的苦難。人們不應該忘記這段歷史，更不能將其簡單歸結於歷史中的一頁。我們舉辦這樣的活動，希望能夠加深人們的歷史認識。”



日中友好神奈川縣婦女聯絡會共同代表番場明子在總結發言中援引張學良生前接受NHK採訪時說過的一段話，“我一生被日本所毀。父親被日軍殺害，家庭破裂，財產被剝奪……我最想對日本年輕人說，你們首先要了解日本過去的歷史，不能再像過去一樣訴諸武力……”番場表示，“學習歷史的意義在於以史鑒今。學習歷史，可以讓我們更好地認知日本的當今社會。”

