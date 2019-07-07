中國良渚古城遺址申遺成功

中評社北京7月7日電／6日，在阿塞拜疆首都巴庫舉行的世界遺產大會上，位於浙江省杭州市的良渚古城遺址獲准列入《世界遺產名錄》，成為我國第55處世界遺產。



第43屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議6日繼續在巴庫舉行。當天，會議對中國的良渚古城遺址、伊拉克的巴比倫古城遺址、布基納法索的古冶鐵遺址等多個遺產項目進行了討論和審議。在審議良渚古城遺址時，阿塞拜疆、烏幹達、挪威、津巴布韋等國代表分別發言。東道國阿塞拜疆代表在發言時表示，良渚古城遺址證明了中國和東亞地區在五千年前達到的文明高度：“阿塞拜疆衷心祝賀中國成功申報了良渚古城遺址。這一遺產證明了長江對中國文明起源的貢獻，證明了良渚在早期城市文明階段以及在城市規劃方面所作的貢獻。良渚是歷史上的重大成功，良渚古城遺址是中國乃至東亞地區對五千年前稻作文明的重大發掘成就。”



各國代表發言結束後，會議主席、阿塞拜疆文化部長加拉耶夫宣布，被編為第43號草案的良渚古城遺址正式入選《世界遺產名錄》。會場上響起了熱烈的掌聲：“我沒有看到任何其他的意見，那麼我們就來表決草案。沒有反對意見！我宣布，第43號草案正式通過！”



至此，中國世界遺產總數已達55處，位居全球第一。申遺成功後，中國國家文物局局長劉玉珠代表中國政府向世界遺產委員會以及東道國阿塞拜疆表示了衷心感謝。他指出，中方將加強國際合作，進一步做好對世界文化遺產的保護：“中國加入《世界遺產公約》以來，世界遺產從無到有，類型不斷豐富，成為中國向世界展現其悠久歷史和多元文化的生動窗口，在推動不同文明交流互鑒方面發揮了不可替代的作用。中國政府將一如既往地做好世界遺產的保護和管理工作，同時將進一步加強與相關國際組織的深度合作，在世界文化遺產領域承擔更多的責任，與各國人民一道，共同守護好人類共同的文化家園。”



良渚古城遺址列入《世界遺產名錄》後，杭州已經擁有良渚、西湖、大運河等3處世界遺產。杭州市市委書記周江勇在會議上發言時表示，申遺成功意味著將承擔更大的責任：“良渚古城遺址是實證中華五千年文明史的一個聖地，不僅是中華民族的文化瑰寶，也是全人類共同的文化遺產。申遺成功既是崇高榮譽，更是重大責任。我們將嚴格遵守公約，以世界的眼光、科學的精神，把這一厚重的文化遺產保護好、傳承好、利用好。”



（來源：中央廣電總台國際在線）