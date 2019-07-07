國民黨初選傳棄保　朱立倫：任何操作沒意義

中評社台北7月7日電／國民黨“總統”初選參選人朱立倫今對黨內初選傳棄保耳語表示，有郭陣營的朋友們在操作特定議題，但此時任何操作都沒有意義，他明天起每天開記者會及跑地方，全力衝刺。



中央社報道，國民黨明天起展開一週的“總統”初選民調，朱立倫今天上午參訪板橋板樹體育館的“輪椅夢公園”時，不僅和現場進行跆拳道比賽的選手致意外，也與多名身障朋友同樂，下場參與陸上冰壼及輪椅羽毛球﹑手搖自行車等項目，充分體驗到身障朋友的運動需求。



朱立倫受訪時對黨內初選郭陣營傳出棄保的耳語表示，此時做任何操作都沒有意義，他的支持者也喊出“棄韓保朱”“棄郭保朱”，但重點是大家要記得彼此是隊友，而不是對手。



朱立倫說，支持朱立倫的朋友是理性溫和中道，最熱愛“中華民國”，大家可以看誰能帶領國民黨穩穩的贏，看誰是代表台灣前進的力量。他也呼籲大家一定要團結



由於明天起進行初選民調，朱立倫表示，在最後一週的衝刺，他每天都會有一場記者會，針對不同的主題做說明，也會繼續到彰化、台南、嘉義、桃園等地方拜訪。同時，他也呼籲7月15日民調過後，大家都要團結，沒有任何人能夠違紀和脫黨，一定要團結。



郭台銘辦公室表示，他們絕對沒有棄誰保誰，長期以來民調的差距各參選人都很清楚，區區第三的朱立倫當然會焦急，因為棄保通常是出現在第三名以後，“我們完全可以理解他焦急的心情”，但這個焦急不應該反映是特定候選人的操作。



郭台銘辦公室指出，棄保效應在選舉後期、選情緊繃的狀況下，各陣營支持者自己通常就會傳出很多消息，而朱立倫已經參與過這麼多選舉，相信他自己也很清楚。