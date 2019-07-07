高美館創作論壇：常陵剖解荒涼社會日常

(右起為)-《常陵-大玄玄社會－歷史日常》策展人王焜生、高美館李玉玲館長、藝術家常陵，以及高美館展覽部曾芳玲主任於展場合影 中評社高雄7月7日電（作者 利炳詳）高雄市立美術館於6月15日至8月4日舉辦創作論壇《常陵 大玄玄社會─歷史日常》，由王焜生策劃，展出當代藝術家常陵的49件創作，其作品擷取現代社會生活的某個斷面，以連貫和紀錄式的視角觀察台灣社會與自身。



“創作論壇”為高美館的展覽形制之一，自1997年開始，透過徵求策展人，以自由觀點提出展覽計劃，將策展人對藝術家的觀察、分析、觀點與論述，規畫出具體的展覽，藉此介紹及推薦深具潛力的藝術新銳，讓美術館開闢新的維度、擴展具變化性的繽紛視野。



此次展覽藝術家常陵生長在充滿藝文與音樂氛圍家庭，父親是水彩與油畫家楊維中，母親為音樂家陳淑華，中學畢業隨即赴法國求學，於2004年取得法國國立巴黎高等藝術學院碩士文憑。



而策展人王焜生曾與歐洲地區美術館、藝文中心及藝廊合作執行歐亞藝術交流計劃，亦曾擔任過首爾國立現代與當代美術館客座研究員策展人、台北國際藝術博覽會執行長，現為亞洲藝企有限公司水墨現場INK NOW藝術總監。



旅居法國近十年的常陵，在2005年返台後加入了“悍圖社”，接續以“五花肉”、“大玄玄社會”為主要的創作母題；他在“五花肉”系列作品中，投入將近6年時間，長期對人性與現象世界採取不留情面的攻擊，也持續在“大玄玄社會”系列中呈現出來，用連貫與甚至紀錄式的大視野，對台灣社會與自我逼近觀察。其表現手法深具個人特質的新意，作品猶如敘事詩劇場，古與今、人與物，各自獨白又串連成一部史詩戲劇，透過圖像敘述個別情境，最後逐漸組合全劇脈絡與故事情節。



高美館創作論壇《常陵大玄玄社會─歷史日常》展覽，於高美館四樓展覽室完整的四大空間展出，全49件作品完整呈現，在初夏炙熱的天氣中，引領觀眾靜心傾聽盛大演出的新劇對白。



