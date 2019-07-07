台胞青年夏令營雲南分營開營

中評社北京7月7日電／2019年全國台聯第十六屆台胞青年千人夏令營6日在雲南民族大學舉行雲南分營的開營儀式，45名來自台灣高校及在大陸就讀的台灣學生將與雲南普洱市和貴州的師生們一同在昆明、大理、麗江等地參觀交流，感受祖國大陸經濟社會發展成就，加深對“兩岸一家親”的認同。



新華社報道，“在兩岸交流的長河中，青年應當是橋樑、紐帶，希望營員們在雲南感受文化的多元、包容、共進以及融合發展的前景，加深對大陸的認同。”夏令營團長、台灣中華兩岸一家親交流協會理事長湛秀英介紹，台胞青年千人夏令營舉辦十六年以來，很多台胞青年第一次來到大陸，第一次走進雲南，感受到大陸的發展變化。



中華兩岸交流促進會大陸事務委員會副主委、北京中醫藥大學應屆畢業生劉元媛認為，兩岸要融合發展，青年首擔重任。她希望通過了解彼此，加快兩岸的融合發展與共同繁榮。



“台胞青年千人夏令營是兩岸青年密切交流交往的一個重要渠道。”台盟雲南省委副主委、雲南省台聯副會長高素芳介紹，雲南省台聯、台盟願意為台胞青年到雲南創業、就業、觀光旅遊、學習深造提供力所能及的服務。



台胞青年夏令營是全國台聯品牌活動，是全國台聯和地方台聯順應兩岸關係和平發展的潮流，為推動兩岸同胞共同弘揚中華文化、促進心靈契合而搭建的兩岸青年交流交往平台。