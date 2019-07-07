朱立倫搭電動機車進場　呼籲藍軍團結

朱立倫騎著電動機車抵達台北府前，支持者簇擁而上。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電（記者 洪德諭）中國國民黨7日在台北府前舉行“反鐵籠公投凱道大會師”。前主席朱立倫在下午2點30分左右乘坐電動機車抵達會場，受訪時強調，他是最穩定的力量，國民黨最適合的候選人，另外也呼籲大家都是“中華民國”粉，最後都要團結在一起。



“反鐵籠公投凱道大會師”，參與2020黨內初選的5名候選人都將出席。朱立倫下午2點30分左右騎坐電動機車抵達現場，20名左右的支持者高舉“穩健又適任“總統”朱立倫”、“就愛朱隊長”等標語，高喊“團結打拼朱立倫”、“政績卓越朱立倫”等口號，現場有“朱家軍”新北市議員葉元之、陳偉杰等人陪同。



被機車騎士載進場的朱立倫表示，在繞行的時候，感受到來自桃園、新北各地的好朋友都很關心，不過大家都是“中華民國”粉，大家都是藍軍粉，不管是什麼粉，最後都要團結再一起。朱也強調，他是最穩定的力量，國民黨最適合的候選人。



對於傳出棄保效應，郭台銘陣營否認，反嗆朱立倫民調第三名“完全可以理解他焦急的心情”。對此，朱立倫表示，最後大家一定要團結在一起，大家都是隊友不是對手。是否擔心棄保發酵？朱則說，不會，因為很多很多的朋友都認為朱立倫是最適合的，最後大家會選擇最穩定的力量。



媒體詢問外界認為朱立倫民調第三是否有錯估情勢？朱立倫回答，很多人誤以為朱立倫是第三，但對比式民調朱立倫常常是國民黨最強最穩定的，黨內互比則是因沒有鋪天蓋地的廣告，聲量上沒辦法與別人相比，但朱立倫獲得最多婆婆媽媽、中間選民的支持。



朱立倫與郭台銘近期頻頻交鋒。朱立倫表示，今天見面希望能好好談一談，了解討論一下政策，不用隔空喊話、互嗆，總不希望國民黨的政策是不堪一擊的被民進黨挑戰，透過討論獲得更好的結果。