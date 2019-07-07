線下實體快閃店搶占c位　扎堆各大商圈

（來源：北京青年報） 中評社北京7月7日電／在商區開幾天就關的店鋪隱喻著“錯過將不再擁有”，別具一格的裝修環境下，既能買到潮流單品，還能參與互動遊戲打卡，刷爆朋友圈。——據網絡媒體統計，POP－UP STORE，也就是“快閃店”，成了年輕人群中出現的高頻率詞匯前三名。



從藝術展覽、潮流服飾到美妝產品，甚至創意美食，設計師們將天馬行空的創意注入快閃店這個模式中：限時限速還限空間，唯一不限的是創意與舉辦次數。這股曾經被業界調侃為“曇花一現”的潮流，被媒體評價稱：已搶占新零售下商業模式的流行C位。



“開過就關” 快閃店聚集各大商圈



在實體店鋪備受冷落的今天，互聯網品牌重新回到線下俘獲年輕人。以北京、上海等城市為代表的各大商圈掀起開一陣就關的快閃店，潮流品牌、大牌限量版、個性餐飲店，兼而有之。



快閃店（POP－UP STORE）這個概念最初來源自美國，通過限時的創意店鋪或者展覽，來達到短時間爆發式的互動體驗。大概在2012年開始在全球範圍都有快閃店出現。



快閃店一般設立在市區中大型綜合商業體、熱鬧商業街區中的公共露天區位，供品牌商在較短的時間來推銷品牌。其主要目的在於通過前期縝密的營銷策劃和高水平的藝術設計，在快閃期間營造一種“不可錯過”的參與感。



京城“快閃店”你方唱罷我登場



在北京這座傳統和摩登交相輝映的城市中，既有老胡同的街坊，也匯集著中國最前沿的科技文化與生活方式。近兩年，北京開起了一波又一波網紅快閃店，眼花繚亂各種吸睛。

