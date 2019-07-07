南方強降雨　中國氣象局啟動四級應急響應

中評社香港7月7日電／7月7日至10日，中國南方將出現新一輪強降水過程。中央氣象台7日發佈暴雨黃色預警，中國氣象局啟動重大氣象災害（暴雨）四級應急響應。貴州、廣西、湖南、江西、浙江及可能受影響的省級氣象局根據實際研判保持或調整相應應急響應級別。



中央氣象台預計，7月7日至8日，貴州南部、廣西北部、廣東西北部、湖南中南部、江西中北部、福建北部、浙江南部以及西藏東南部等地有大雨，其中，貴州東南部、廣西東北部、湖南中南部、江西中部、浙江西南部、福建西北部等地的部分地區有暴雨或大暴雨（100至180毫米），最大小時降水量30至50毫米，局地可達70毫米以上，部分地區局地並伴有雷暴大風或短時強降水等強對流天氣。



新華社報道，中央氣象台首席預報員何立富指出，這輪強降水過程的特徵主要表現為大暴雨覆蓋面積較大，部分地區降水持續時間較長。這次過程是今年入汛以來面雨量最大的一次降水過程，累計雨量大於100毫米和200毫米的區域面積比前幾次降水過程要大。強降水過程以短時強降雨為主，小時雨量達40到60毫米，局部甚至超過80毫米，雷暴大風、冰雹等對流性天氣發生機率較小。貴州、湖南、廣西等地的強降水持續時間可達3天以上。



何立富表示，這次強降水預計11日趨於結束，11日白天降水會明顯減弱。此輪降水影響範圍內的公眾要及時關注天氣預報預警信息，合理做好出行安排，避免去山區等地質災害易發區。同時，此輪降水覆蓋的主要城市，如貴陽、長沙、武漢、南昌、合肥、南京及上海等，要注意道路積水，甚至城市內澇給交通帶來的不利影響。



專家指出，由於部分地區前期強降雨頻繁、土壤含水量高，加大了致災風險，需防範山洪、滑坡、泥石流等次生災害的發生，部分地區中小河流可能超警戒水位，貴州、廣西、湖南等境內支流及長江中下游區域可能出現洪水風險等級較高的情況，需加強防範意識，確保人身安全。