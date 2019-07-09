朱浩民：美中貿易戰仍會持續10、20年

台灣政治大學金融學系兼任教授朱浩民。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學金融學系兼任教授朱浩民接受中評社訪問時表示，美中兩國領導人6月底在日本大阪二十國集團峰會（G20）會晤後宣告貿易戰休兵。事實上，美中貿易大戰仍會持續10、20年，對台經濟影響是“短多長空”，如果想要“長多”，最好的方法是台灣的政府協助產業創新。



朱浩民，1958年出生，台灣大學經濟系畢業，美國布朗大學經濟學博士，曾任第一金融控股公司獨董、土銀及中國輸出入銀常董、台灣期貨交易所董事等，現任政治大學金融學系兼任教授，他的哥哥朱澤民是“行政院主計總處”主計長。



朱浩民表示，美國總統特朗普與中國大陸領導人習近平6月底在日本大阪G20峰會進行會晤後宣告雙方的貿易戰休兵，事實上，雙方貿易大戰會持續10、20年後，即使美國換人執政也只是手段較溫和而已，不像特朗普把全世界搞得“雞飛狗跳”。



他指出，中國大陸崛起過程中為求速成，難免會“抄捷徑”、打“擦邊球”，一旦“長大後”美國就會計較，而且又牽涉美國的霸權，所以現在只是雙方給出緩衝機會，至少不要立即直接對撞；即便美國宣稱雙方談成90%，但剩下10%應該不易解決，即使能解決，貿易戰也不會煙消雲散。



朱浩民分析，美國發動貿易戰，關稅最早被提出，應是特朗普長期處在業界直接想用這方法，可是不論是主流經濟學界、主流媒體或從經濟學的ABC來看，關稅都不是長遠解決貿易爭端的好方式，甚至可能兩敗俱傷。科技戰則是未來爭端非常嚴重的部分，因為這直接挑戰到美國主導地位；金融戰會搭配一起發動，特朗普一直認為歐元與人民幣匯率對美元不公平。



他說，特朗普抵制“華為”因美國科技界反彈而縮手，因為現在整個科技產業鏈是全球綁在一起，傷別人也一定傷自己，最壞情況是以後變成兩個獨立不同系統的產業鏈出來；另方面，特朗普主要是為尋求連任。



朱浩民告訴中評社，全球分工產業鏈已經形成這麼多年，如果一下子打破，全球經濟模式改寫，必定有些獲利、有些受損，損益之間如何平衡、補償是問題；單從兩個國家來看，自由貿易可讓雙邊福利提高，但福利提高關稅就會下降，不同階層的分配就是大問題。



他舉例，農業在GDP裡的權重比較小，但階層分配量可能比較大，若其他產品獲益高過農產受損量，就該注意如何補償分配；外界批評馬政府時期經濟沒有成長，這是錯誤的，其實經濟有成長，只是過程中所得分配惡化了，全球也是如此，不只中產階級消失了，基層更是受害者，所以全球公民活動旺盛。

