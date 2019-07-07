約翰遜支持率超70%　入主唐寧街勝算大

鮑里斯·約翰遜在保守黨年會期間發表演講。（來源：新華社） 中評社北京7月7日電／英媒稱，一項對保守黨黨員的調查顯示，鮑里斯·約翰遜本月將憑借壓倒性勝利入主唐寧街。



據英國《泰晤士報》網站7月5日報道，輿觀調查公司和該報聯合進行的調查顯示，約翰遜的支持率為74%，傑裡米·亨特的支持率為26%。



最新調查揭示了亨特要扭轉競爭局面是個艱巨任務。調查顯示，大多數保守黨黨員不相信他準備在不達成協議的情況下讓英國退出歐盟的說法。90%的人認為約翰遜會強行推動無協議脫歐，但只有27%的人認為亨特會這樣做。



報道稱，英國財政大臣菲利普·哈蒙德4日稱，如果議會被“邊緣化”，將是“令人震驚的”，因為大多數議員都反對無協議脫歐。然而，大約67%的保守黨黨員認為，解散議會以阻止議員阻撓這一結果是可以接受的。



約翰·梅傑爵士4日支持亨特，稱約翰遜在英國脫歐問題上“誤導了國家”。這位保守黨前首相堅稱“品德在政治中很重要”，並拒絕說明他是否信任約翰遜這位前外交大臣。



報道稱，絕大多數人（77%）認為，約翰遜的私生活與他是否會成為一位好首相無關。這一調查結果有助於解釋為什麼在媒體報道他與女友卡麗·西蒙茲發生爭吵後他仍保持著絕對領先地位。



（來源：參考消息網）