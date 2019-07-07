馬來西亞榴蓮進入中國市場　成為大市場寵兒

位於勞勿的榴蓮批發市場。（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月7日電／今年6月，馬來西亞首批冷凍帶殼貓山王榴蓮抵達中國，將通過網上、線下等多個平台開始出售。近日，記者走訪了貓山王榴蓮的主要產地——位於馬來西亞彭亨州的勞勿，見證了被稱為水果之王的貓山王榴蓮走出深山走向中國市場的過程。



貓山王榴蓮的主要產地勞勿，位於馬來西亞彭亨州山區，早上9點，這裡已經人聲鼎沸，裝車、議價的人群讓這本來就不大的深山村落顯得格外熱鬧。說起貓山王的故事，馬來西亞彭亨州榴蓮商公會總會長賴偉權總是說，這是一次逆風翻盤的傳說，“十二三年前，那時候貓山王是個沒有人看得起的品種，就是我們送去新加坡賣也沒有D24（榴蓮）價格好。他們沒有認識到貓山王的好，只是把它當做一個當地土生的榴蓮。當時是D24更出名。”



今天，貓山王已經是全球知名的馬來西亞高級榴蓮代表，D24卻在貓山王的強力崛起中淪為了陪襯。當年的故事，賴偉權記憶猶新，“我記得有一次，澳門賭王從新加坡拿了大概100粒貓山王榴蓮分給他的生意夥伴吃。那個時候報紙和媒體都刊登出來了。那個榴蓮也是我們家的，曝光率就出來了，從那時開始，新加坡人就開始問什麼是貓山王，賭王都吃貓山王。所以他們去找貓山王，試過之後才發覺到是真正好吃，比D24要好吃很多。”



如今貓山王在新馬兩國市場甚至有時也會面臨一果難求的火爆局面，然而同樣是貓山王榴蓮，也有A果、B果和C果的不同分級，價格也不同。A果是最高級的，需要形狀圓潤飽滿，而即使是同種的貓山王C果也只能加工食用。收購點的工人艾哈邁德一邊搖晃著一顆榴蓮，一邊向記者介紹了鑒別榴蓮的知識，“挑選榴蓮很重要的一步就是要聽聲音，如果它的回響聽起來很重的話，就說明這粒榴蓮還不夠成熟。我們同時也要聞它的味道，看它的外表是不是圓潤美觀。這是區分A、B、C級的基本手法。”



賴偉權介紹說，目前貓山王榴蓮的鮮果還不能出口中國，因為鮮果的保質期只有短短的幾天。當天收獲的榴蓮會在選果後使用零下80度液氮急速冷凍後，放入冷庫等待來自中國市場的訂單。目前出口中國的產品中有90%是A果貓山王，甚至馬方還會對A果繼續進行篩選，選送最好的榴蓮賣到中國。賴偉權說，這既是中國市場對他們的要求，也是為了打開這一重要市場的手段，“中國的市場太大了，中國的市場無論是需要什麼東西，它的價格就都會好，我們老百姓的日子就好過了。”

