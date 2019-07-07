新中國第一位“模範人民警察”張國富

中評社北京7月7日電／【為了民族復興·英雄烈士譜】



在重慶市渝中區菜園壩火車站附近的兩路口建興正街的人行梯道中間，矗立著一座醒目的紀念碑，碑上刻有“模範人民警察張國富紀念碑”幾個大字。烈士張國富，是新中國成立後公安部授予“模範人民警察”這一光榮稱號的第一人。



張國富，中共黨員，1918年3月生於浦江縣治平鄉張官村。1938年，他經同鄉介紹到廣西融縣“四一”兵工廠當工人，後隨廠遷至重慶。1949年，重慶解放後，張國富調至重慶市公安局第四分局黃沙溪派出所（現屬渝中區管轄）任事務員、治安民警。



1952年6月2日下午5時，張國富沿成渝鐵路去鵝公岩執行公務，行至新黃村附近時，正值一列火車從菜園壩方向駛來。他突然看見一個10歲左右的拾柴小孩正在鐵軌上迎面走來，而列車飛快逼近，處境十分危險。



張國富急忙揮手大喊：“小孩快下來，火車來了！”然而小孩毫不知情，繼續在枕木上行走。待小孩發現火車時，火車已近在眼前，被嚇得不知所措。火車風馳電掣般駛來，千鈞一發之際，張國富不顧一切地飛跑過去，猛地將小孩提上了人行道。



小孩安全獲救了，而張國富剛跨出鐵軌，卻被疾馳而至的火車風勢卷倒在地，頭部被火車撞傷，終因流血過多，搶救無效壯烈犧牲，時年僅33歲。



黃沙溪一帶群眾聞此噩耗，悲痛不已。1952年6月3日下午，當地在黃沙溪舉行追悼大會，參加大會的各界群眾2000餘人，到會群眾都為張國富舍己救人、壯烈殉職的英雄模範事跡所感動。



張國富犧牲後，獲救兒童王鈺鑫和他的母親馬素貞一道，來到張國富墓碑前獻花。王鈺鑫還寫下了這樣一段話：“張國富叔叔為救我犧牲了，我要好好學習，為國爭光，用實際行動來報答張國富叔叔。”