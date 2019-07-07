杜特爾特公開嗆美：要和中國開戰你們去開

（來源：《菲律賓星報》） 中評社北京7月7日電／菲律賓媒體7日曝出驚人消息：總統杜特爾特竟然“刺激”美國在南海同中國開戰。事實是什麼樣呢？



據《菲律賓每日問詢者報》7日報道，杜特爾特5日晚在菲律賓萊特省一個活動上發表講話，先是指責美國“慫恿”菲律賓與中國交戰，把菲律賓當“誘餌”。隨後，他還刺激美國，要美國“打響第一槍”，菲律賓“然後再跟上”。而屢次批評其南海問題政策的國內政客，也被杜特爾特點名要把他們“拽出來”加入戰爭。



《菲律賓每日問詢者報》報道截圖



“美國總是在逼迫我們，慫恿我們......讓我當誘餌。你以為菲律賓人是什麼，蚯蚓嗎？”杜特爾特當晚指責美國說。



接著，他還反過來“刺激”了美國一番。



“現在我說，你（美國）把你的飛機、你的船帶到南海。打響第一槍，然後我們就在你身後（跟上）。去吧，去開戰吧。讓我們看看誰會被打敗。”《菲律賓星報》稱，杜特爾特當天夾雜著英語和菲律賓語說道。



他還補充說：“（因為）我們有菲美條約，我們得尊重它。你想要麻煩嗎？行啊，那我們就一起製造麻煩。”報道稱，杜特爾特此言是指菲美1951年簽訂的菲美《共同防禦條約》。



在講話中，杜特爾特還點名菲律賓國內3名對其南海問題政策最強硬的批評者，菲律賓最高法院大法官安東尼奧•卡皮奧（Antonio Carpio）、菲律賓前外長艾伯特•德爾•羅薩里奧（Albert del Rosario）及前監察專員肯奇塔•卡皮奧－莫拉萊斯（Conchita Carpio－Morales），“如果他們三人將一起加入，我將會很高興帶領他們。如果真的有戰爭的話，我將把他們拽出來。反正我們都得死。”他說。

