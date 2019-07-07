郭台銘：送青天白日帽給蔡赴美戴著見僑胞

郭台銘表示，他做了頂帽子要送給蔡，要她戴這頂帽見僑胞，若不敢戴就要下台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘今天在中國國民黨府前大會師活動上表示，民進黨主席卓榮泰到美國去會僑胞，現場連一面“國旗”都沒有，蔡英文下周要過境美國，他做了頂“國旗帽”要送給蔡，蔡如果有種，就戴這頂帽見僑胞，若不敢戴就要下台。



郭台銘拿著粉紅色帽子說，蔡英文所作所為，為了一己之私，大家實在受不了了，要讓蔡英文下台，是唯一目標，他呼籲大家團結團結再團結。



郭台銘指出，大家大熱天在這裡，就是因為反對民進黨鐵籠公投。民進黨號稱是民主進步黨，其實是在做民主獨裁，應該改名叫做民主退步黨，蔡英文為了一己之私，人民要在2020年把蔡英文推翻。國民黨唯一的目標就是要勝選。



郭台銘表示，民進黨主席卓榮泰最近到美國去，接機僑胞中，沒有人手持一面“中華民國國旗”。他是帶這面“國旗”進白宮的，蔡英文沒有能力、他也不寄望蔡進白宮。大家再也忍受不下去了，對於蔡英文的所作所為、為了自己利益、為了民主退步黨的霸凌，讓他們下台是國民黨的唯一目標。



郭台銘提到，他以回饋、感恩的心情出來參選，這塊土地養育他，他要給年輕人工作機會，帶全台灣組國家隊，到全世界接訂單，我一定讓台灣再次錢淹腳目，讓台灣再次偉大。他也說，黨內馬上要初選民調，“相信郭台銘、台灣一定贏”，他一定帶領大家拚經濟，讓台灣在世界發光發熱。