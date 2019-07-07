澳門教青局：澳門學校已具備升、掛國旗條件

中評社北京7月7日電／針對此前有葡文媒體報道援引葡文學校校長稱學校不具備條件懸掛國旗和奏唱國歌一事，澳門教育暨青年局（以下簡稱“教青局”）青年廳廳長張敏輝明確表示，目前澳門各學校均已具備升國旗或懸掛展示國旗的條件。



據《澳門力報》報道，張敏輝7月6日在接受媒體採訪時指出，部分學校的確不具備空間設置旗杆，但也會以適當方式懸掛國旗。她強調，升掛國旗有助於加強學生的國家認同感，部分學校在行政法規生效前就已經向教育發展基金申請資助，在校內設置旗杆或展示設備。



張敏輝表示，雖然關於升旗儀式並沒有硬性規定要求所有人都要唱國歌，但以往在很多活動場合都會見到學生自發性唱國歌，她相信氣氛已經逐漸形成，澳門當局應鼓勵學校設立教唱國歌課程。



此前，據《澳門日報》6月30日報道，澳門教青局副局長龔志明也表示，所有澳門學校均符合法規要求，校內每日升掛及展示國旗，具備設施條件的學校每周更會舉行升旗儀式。



據新華社報道，澳門特區按照國歌法和特區基本法的規定，在現有的法律制度下，及時完善了本地立法，制訂了《國旗、國徽及國歌的使用及保護》法案，並於今年1月25日生效，後又制訂了《關於使用國旗、國徽、區旗、區徽及奏唱國歌的具體規定》的行政法規，於今年6月1日生效。



7月5日，由中國政協文史館、澳門穗協聯誼會聯合舉辦的“中華人民共和國國旗國歌國徽誕生珍貴檔案展”在澳門回歸賀禮陳列館開幕。全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦副主任張榮順、澳門特區政府行政法務司司長陳海帆等出席開幕式。

