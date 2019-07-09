朱浩民：兩岸關係不好　誰跟台灣簽FTA？

台灣政治大學金融學系兼任教授朱浩民。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學金融學系兼任教授朱浩民接受中評社訪問時表示，2020將舉行大選，藍綠陣營其實都知道台灣經濟需要開放、要與各國簽自由貿易協定（FTA），經濟才會變好，但做法不同。而且兩岸關係不好，大陸阻撓，誰會跟台灣簽FTA？



朱浩民，1958年出生，台灣大學經濟系畢業，美國布朗大學經濟學博士，曾任第一金融控股公司獨董、土銀及中國輸出入銀常董、台灣期貨交易所董事等，現任政治大學金融學系兼任教授，胞兄朱澤民是“行政院主計總處”主計長。



朱浩民表示，一般認為，綠營比較反商、反富，採取號稱比較公平正義的方法，但這有時會打壓整個經濟成長，例如綠營強調重分配，藍營強調成長，一方面要成長，另方面要分配，能夠兼顧當然好，只是大陸資金如果進來令人擔心，綠營就會更往妨礙自由貿易、更往財富重分配的方向去做，可是近20年來台灣的經濟都沒起色。



朱浩民告訴中評社，不管2020藍綠參選人，其實都知道台灣的經濟需要開放，要簽FTA，藍綠財經政策大同小異，只是藍營主張開放要一視同視仁，甚至對中國大陸開放更大，但民眾擔心的是會不會過度依賴，一旦出現政治問題會被掐著脖子？綠營要避免大陸影響，所以主張對其他地方開放，而非對大陸開放，可是就會出現違反自由貿易的作法，這樣台灣當然就無法愈來愈好，因為兩岸關係不好，大陸阻撓，誰會跟台灣簽FTA？就算再開放也沒外資要來。



他說，其實大家都清楚對大陸開放的隱憂，所以要懂得拿捏，現在卻為了選票遭到刻意操作。另方面，照藍綠陣營以前的作法，如果有用，台灣經濟早起飛了，就是因為都沒用，鴻海創辦人郭台銘投入2020大選才會引起注意，因為民眾希望借助成功經營的企業家來改變台灣的經濟現況，可是郭在業界評價兩極引人擔憂。



朱浩民認為，當年台北市長柯文哲會出現，也是期待能跳脫藍綠傳統做法，但柯執政4年多來拚經濟的能力也讓人懷疑，台灣在政治惡鬥、政府沒協助企業產業升級等因素下不斷循環，他才會認為台灣未來的經濟無法變好。