朱立倫穿拒綠色恐怖T恤　痛斥民進黨

朱立倫台上致詞，強調要團結在一起。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席朱立倫今天在國民黨台北府前大會師活動上表示，大家可以力挺朱立倫，也可以支持郭台銘，也可以支持韓國瑜，也可以支持不同的黨內的同志，因為我們都是隊友，我們都是團隊的一份子，我們絕對不是對手，我們是隊友，7月15日以後我們只有一條心，就是團結在一起，沒有一個人可以違紀競選，可以背叛黨的民主，要全力團結在一起。



國民黨2020初選7月8日至14日民調，7月15日揭曉。



朱立倫今天穿著拒絕綠色恐怖T恤說，台灣最重要的價值就是民主的價值，不同的聲音要彼此包容，這才是民主，民進黨竟然用“國家安全”為理由，要來對付在野黨。去年公投的結果，民進黨不滿意就要沒收公投，真正的霸凌我們，我們一定要讓民進黨下台。而且未來連賣農產品還要分顏色，這是標準的綠色恐怖，我們要共同拒絕綠色恐怖。



朱立倫強調，台灣的民主要靠我們大家一起來努力，每一位從政的人“莫忘初衷”，莫忘我們的初衷就是要台灣更好，“中華民國”更好，而要台灣更好，“中華民國”更好，7月15日以後，我們心中只有一個目標，就是國民黨贏，台灣贏，“中華民國”贏。