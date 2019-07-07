瘧疾捲土重來　委內瑞拉疫情拉警報

中評社香港7月7日電／天氣預報顯示最近委內瑞拉將會酷熱難耐，但對葛瑞格里歐（Jose Gregorio）來說沒什麼差別，因為他現在冷得直打哆嗦，“我全身都痛，發燒”。



這是典型的瘧疾症狀。在葛瑞格里歐和他峪柯帕（Yukpa）原住民族人居住的地區，多年前原已根除的瘧疾現在不僅捲土重來，威力還更加兇猛。 他太太瑪麗莎（Marisol）擔心地說：“他關節痛，之後就開始嘔吐，已經4、5天沒有吃東西了。” 他們4個月大的寶寶在一旁咿咿呀呀地說話。



據中央社報道，瑪麗莎說：“寶寶和我也都得了瘧疾。之前只有屈公熱（Chikungunya）和登革熱，瘧疾去年重新回到這裡。”



這裡是埃爾敦科，位於委內瑞拉與哥倫比亞交界邊境山腳下的小村落，從委內瑞拉西部佐里亞州馬拉開波開車，要花3小時才到得了。



有3700人口的埃爾敦科是峪柯帕的“首府”，瘧疾在這裡迅速擴散，委內瑞拉其他地方也不例外。但在1961年，委內瑞拉是第一個宣布根除瘧疾的國家。 目前沒有官方統計顯示埃爾敦科疫情擴散狀況，官方也沒有公布死亡數字，但專家表示，危機正在漸漸擴大。



醫師波蘭科說：“我們在村落實驗室幫人檢查，10個裡面有4到5人呈陽性反應，這數字很讓人擔心。”