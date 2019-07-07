蔡瀾、劉震雲澳門書展“尋味人生”

中評社香港7月7日電／正在澳門舉行的澳門國際書展上，香港知名作家、美食家蔡瀾帶著他的新書“雅趣人生”系列出席活動。6日下午，他與內地作家劉震雲圍繞“尋味人生”的主題展開對話，就美食、閱讀和時下熱門的話題與讀者交流。



據新華社報道，“雅趣人生”系列圖書一套三本，由青島出版集團面向內地出版發行。這一系列是蔡瀾經典文章和最新文章的全新編排，不僅收錄了蔡瀾頗具口碑的美食散文，還展示了他的玩樂生活、興趣愛好、生活態度等方方面面，讓讀者瞭解到一個更豐富、更完整的蔡瀾。



在這一系列的《何必活得那麼辛苦》一書中，蔡瀾講述了他聽爵士樂、練書法、拍電影等的優雅生活，旅行、做“網紅”、開網店等的不老生活；而《思君令人老努力加餐飯》一書則是蔡瀾的“有態度”的美食書，試圖讓讀者從中認識一位做菜“不遜大廚”的蔡瀾。



美食和人生閱歷是本次對談的主軸，這些大眾性的話題也讓整個對話過程幽默輕鬆。在講述自己過去體驗美食的經過時，蔡瀾說，他與自己的繪畫老師丁雄全先生吃飯時，曾將一家飯店最好的菜式全部點了一遍，一桌子菜只供兩個人享用，雖然這樣的方式“不宜提倡”。



餐廳老闆對他們的舉動感到奇怪，擔心浪費，於是詢問他們請了“什麼人來吃飯，為什麼大家都沒到場？”丁雄全則迴應道：“我們請了畢加索、李白，他們都沒來。”



對於讀者提出的如何成功的“老話題”，蔡瀾和劉震雲持同樣的觀點，那就是練就基本功。無論身處什麼行業，從事什麼職業，基本功都是最重要的。



“練習基本功，是世界上最枯燥、最痛苦的過程，但在這麼痛苦的過程中，你還能忍受下來，證明你已經學會了謙虛。無論做什麼都好，年輕人應該學會練好自己的基本功，只要練好了，離成功不會遠。”蔡瀾說。



雙方的對話還轉移到應當如何讀書上。蔡瀾認為，“讀書如果要談論收穫，那就不必讀書了”。書籍只分為兩種，好看和不好看的，你喜歡的書籍就是好看的，你不喜歡的書籍就是不好看的。



劉震雲則認為，書可以分成兩種，一種是書架上的書，另一種是生活中的書，它們都引導人們思考。而書架上的書又分為兩種，好看的和不好看的。不好看的書也分為兩種，一種是寫得不好，另一種是故意把書寫成人看不懂的樣子，這樣的書一般都是無用的，“好書往往能

夠深入淺出，把複雜的道理用淺顯的方式展現出來”。



兩位作家均談到，在如今這樣一個快節奏的時代，人們除了進行碎片化的閱讀之外，應當尋找自己所喜歡的、感興趣的書籍進行閱讀。讀書，應該是培養興趣，修養身心而不是徒增痛苦。



對談和讀者交流持續約一個小時，蔡瀾最後用母親教導自己的話結束了整場活動：“我的母親曾經教會我很多事情，第一件，也是反覆強調的事情就是，做人要守時，而現在時間已經接近尾聲了，我也要離開了。”