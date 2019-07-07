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韓國瑜：民進黨不抹黑不鬥爭就不會選
http://www.CRNTT.com   2019-07-07 17:31:36


高雄市長韓國瑜上台致詞。（中評社 洪德諭攝）
　　中評社台北7月7日電（記者　洪德諭）國民黨高雄市長韓國瑜7日出席台北府前的“反鐵籠公投凱道大會師”活動時表示，他今天要跟綠軍、中間選民講話，民進黨不抹黑就不會選，不搞政治鬥爭就不會選，鬥台大校長管中閔踐踏學術自由，鬥韓國瑜餓死台灣農漁民，呼籲2020下架蔡英文政府。

　　韓國瑜表示，他今天要跟綠軍講話、跟中間選民講話，說3年前支持蔡英文選上“總統”，但3年來，台灣日子有更好過？他接觸的士農工商各行各業都憂心忡忡，為什麼得到選票不幫台灣人民過好日子？

　　韓國瑜說，前宜蘭縣長陳定南沒有綠軍不佩服，另外一提到“促轉會”前主委黃煌雄也一定豎起大拇指，但連最代表良心的黃煌雄都不幹了，台灣的民主政治何去何從？

　　韓國瑜表示，蔡英文鬥管中閔踐踏學術自由，鬥韓國瑜餓死台灣農漁民，這是腦袋壞掉了嗎？為了鬥爭殺紅了眼，大家不要再被蔡英文騙了，執政3年不用心只搞衝突、對撞。

　　韓國瑜說，2300萬台灣人，難道會去愛菲律賓不愛台灣嗎？批這無聊，不抹黑就不會選，不搞鬥爭也不會選，因為拿不出政績，韓也提到要全力幫人民過好日子，台灣安全、人民有錢，2020下架蔡英文政府。 


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