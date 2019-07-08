劉性仁答中評：暴力違法抗爭無法獲多數支持

中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁（中評社圖片） 中評社北京7月8日電（記者 張爽）中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁對中評社表示，香港的“反送中”群眾運動，最終以群眾攻佔立法會，警方進行強勢驅離收場。雖然群眾上街表達意見，本來就是民主自由社會的常態，但在任何國家或地區，若有人破門衝進立法機構或政府部門，顯然就不會為法治所容，自然也無法獲得國際輿論認同。香港特區政府仍應和社會做好溝通，但法律的尊嚴必須維護。抗議者若不放棄暴力和違法抗爭心態，最終終將悲劇收場，也讓香港民主法治蒙塵。



劉性仁對中評社說，原本關於送中條例港府有溝通對話空間，但隨著暴力違法抗爭及訴求變調後，非但使北京當局和港府採取必要措施，行政長官林鄭月娥批評示威者衝擊立法會是違法暴力行為，她感到憤慨及痛心，予以強烈譴責，強調警方會追究到底。



劉性仁認為，這種暴力抗爭方式並無法贏得世人多數支持，這場付出慘痛成本的抗爭運動，傷害香港發展，破壞香港法制，更澆熄外界對香港發展信心，也是檢視一國兩制五十年不變的承諾和一國兩制的實踐經驗，這些衝入立法會從事破壞活動人士殊不知其偏激行為已將香港未來打入萬丈深淵。立法會財務委員會主席兼保險評估，立法會大樓這次的維修費用將以數以千萬元計，僅電腦和軟件損耗就需要一億元翻新。各界更紛紛表明，支持警方嚴正執法，務必將違法分子繩之於法。



劉性仁對中評社說，隨著媒體越來越多資訊顯示，這是一場有預謀有外力介入的抗爭，針對北京當局和港府進行一場天翻地覆抗爭結合七月一日，將民主和港獨結合起來的計劃，據媒體報道香港過去一個月被亂港派多次破壞，包括占領及堵塞重要幹道、衝擊警方防線，兩次圍堵警察總部，策動暴力衝擊，占據立法會並大肆破壞。已有越來越多圖片和影片公開，說明暴徒是有組織、有預謀作出衝擊，更有一段錄音對話揭發衝擊背後有人組織煽動，同時有金主提供金錢，利誘年輕人作衝擊行為，包括挖磚、擲蛋、做前鋒等，涉及錢銀每人由500至5000元不等。根據錄音對話內容中顯示對警察及建築物擲磚及雞蛋的人可以獲得3000元，而後勤挖磚的則有500元，工作時間為24小時。前線的人會有全套武裝以作辨認，包括有黃色頭盔、眼罩及口罩，倘若如錄音對話所言那麼這場群眾抗議行動正當性何在？為了少數人政治理念以香港整體發展和多數民眾利益為代價，更犧牲香港的民主與法治。

