郭台銘未簽初選公約　今提議一起簽團結公約

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電／中國國民黨反鐵籠公投府前大會師今天下午登場，國民黨2020初選候選人前鴻海董事長郭台銘抵達會場受訪時，一改先前不簽署黨內初選公約態度，主動表示願意簽署。他要求5個候選人同時簽，且不能找代理人簽。他建議黨主席吳敦義應儘速擬團結公約，大家一起到黨中央簽。他並提議組一個勝利者聯盟，結合各方力量，下架蔡英文。



對朱立倫陣營指郭陣營在操作棄保民調。郭台銘說，大家都了解民進黨準備操作民調，要把票灌給特定候選人，不管哪個力量，“反正民進黨最怕我，我出線就可以把蔡英文換掉，所以票要集中投我。”他說，希望組織勝利者聯盟，只有他最容易贏。



國民黨日前提出的初選公約，五位候選人只有郭台銘未簽。



郭台銘今受訪時表示，民進黨有在操作灌票給其他候選人，造成分裂，這代表民進黨最怕他出線，因為他是能打敗民進黨的最佳候選人，所以“我們要組一個勝利者聯盟”，不管是白色力量、其他力量，只要能打敗蔡英文、打敗民進黨，贏得2020，任何支持郭台銘的力量他們都歡迎，最主要是要下架蔡英文。



郭台銘建議黨主席吳敦義，最好在團結大會上，由本人來簽團結公約，但很可惜黨中央沒有採納，他還是呼籲，吳敦義若可以聽到他的建議，馬上弄一個公約讓大家來簽，“團結的合約我們帶頭簽。”郭台銘表示，五個候選人必須在黨中央一起簽，不能用代理人簽。