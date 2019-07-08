中評鏡頭：五邑大學—華僑倡議籌建的大學

五邑大學內一角（中評社 秦正陽攝） 中評社香港7月8日電（記者 秦正陽）五邑大學坐落於廣東省江門市，是由廣東省人民政府於1985年設立的以工科為主的多科性大學，是廣東省較早獲得碩士、學士學位授予權的地方高校，現為廣東省高水平理工科大學建設高校。



1983年9月，江門市第一屆歸僑、僑屬代表大會通過了《關於籌建江門華僑大學倡議書》；11月，江門市第八屆人大會議一致通過在江門辦大學的提議。



1984年1月，省政府同意創辦五邑大學；3月，江門市委、市政府成立“五邑大學籌建委員會”。



1985年10月7日，國家教委、國家計委批准成立五邑大學。



學校地處“中國第一僑鄉”——廣東省江門市，校園占地面積1000餘畝，總建築面積近70萬平方米。現有各類在籍學生2.4萬餘人，其中全日制本科生1.9萬餘人，研究生近500人。



學校設有17個教學機構，77個本科專業（方向），涉及工、理、經、管、文、法、藝術等7個學科門類，理工類專業（方向）占比65%。



學校擁有省級新型研發機構1個、省級工程技術研究中心8個、省級人文社科研究基地2個、省級非物質文化遺產研究基地1個，市廳級科研平台47個。



其中“廣東省僑鄉文化與遺產協同創新發展中心”成為省首批認定的20個協同創新平台之一。廣東僑鄉文化研究中心作為主要學術支持、首席專家單位，為廣東省獲得第一個世界文化遺產——開平碉樓與村落及世界記憶遺產——僑批檔案作出傑出貢獻，研究中心在文化遺產挖掘與保護的研究水平和成果轉化能力居全國領先水平，在國際上也具有較大的影響力。