胡幼偉：韓若下令粉絲去南極企鵝都會嚇跑

胡幼偉在臉書發文預測，韓國瑜是國民黨2020大選的候選人。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北7月7日電／中國國民黨明天開始做初選民調，前“行政院”發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書發文表示，現在只有耶和華神知道初選結果。根據胡的觀察、推論和猜測，他還是認為高雄市長韓國勝出的機會較大。他提出五點理由，其一是，因為，從這麼多份民調結果來看，韓國瑜即使有郭台銘的強力競爭、各界的死命抹紅、抹黑、抹黃，還是能保有一定的民意支持度，可見，他已有遍佈全台、深入基層的競選實力。



胡幼偉臉書全文如下：



明天，國民黨就要開始做初選民調了。



我還在西班牙，剛發表完兩篇學術論文。台灣的朋友也不放過我，一直逼我再講講，到底是老韓還是老郭會在初選勝出。不講，就不買“民生頭條”幫我出的書“韓國瑜的庶民兵法”，讓我還不了房貸。



這怎麼得了！真是夠狠的！逼急了，只好講就講吧！



1. 說真的，現在，只有耶和華神知道初選結果，我相信祂一定會為台灣決定一位最能苦民所苦、為大家做事的國民黨“總統”候選人。我對人沒有信心，但我對神有絕對的信心！



2. 因為我不是神，只是個凡人，也不是先知，神也沒有託夢告訴我誰會贏，所以，我只能根據我的觀察、推論和猜測，說說我的想法。



3. 要我猜，我還是猜老韓勝出的機會較大。因為：



（1）從這麼多份民調結果來看，老韓即使有老郭的強力競爭、各界的死命抹紅、抹黑、抹黃，還是能保有一定的民意支持度，可見，他已有遍佈全台、深入基層的競選實力。



（2）我講過，我認為，在市話族中，老韓的支持者多於老郭的支持者。郭粉只用手機、八百年前就不用市話的人比較多，這是老郭ㄧ直堅持初選要納入手機民調的原因。



（3）“在家顧電話”及“市話轉手機”，韓粉做的比較徹底、比較積極，有當年八百壯士死守上海四行倉庫的味道！韓粉進化為“韓家軍”後，已經成為一支紀律極為嚴格的部隊。老韓如果下令韓粉哪天都去南極旅遊，那天一到，南極冰層馬上會融化一大片，企鵝都嚇跑了！



（4） 另外，我講一個以前沒講過的最大問題給大家聽。



老郭的競爭力道是“我很會賺錢”和“我以後會讓你們有錢”。當人們看到或想到老郭，第一個浮現於腦海的字，就是“錢”！



問題是：老郭強調自己有錢，又一直花大錢鋪天蓋地做廣告宣傳，會刺激選民的“相對被剝奪感”（為什麼你那麼有錢，我那麼窮？）此外，老郭一切關於人民有錢的承諾，都是現在還沒實現的事情；但老韓從去年三山造勢後到現在，已經讓大家親眼看到，跟著他混，至少有一部份人已經發了筆小財！那你要相信已經發生的事，還是要寄希望於未來不曉得會不會真的實現的承諾？



（5）這一點也很重要。



老韓選“總統”，其實是被韓粉拱上架的；老郭選“總統”，是他自己要選的。



於是，讓老韓勝出，人民會有“這是我的勝利”的興奮感；但支持老郭，感覺上比較像是去給首富錦上添花，是讓老郭有錢後更有勢，是在成就他，而不是在成就選民自己。



因為有這幾種現象，所以，我推測，黨內初選，老韓勝算較大。



但我講過，我是人不是神，目前，只有神知道，誰會是中國國民黨的“總統”候選人！