張亞中：當選大聲說　我是台灣人也是中國人

張亞中表示，若贏得國民黨初選，將重啟核四公投。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電／中國國民黨今天在台北府前舉行反鐵籠公投大會師，爭取2020提名的台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中上台發言表示，他如果當選會在歷史文化教育上撥亂反正，不容許去本國史在台灣發生。他更會大聲說出，“我是台灣人，也是中國人”。他若贏得初選，會以全黨之力協助推動“重啟核四”連署。



張亞中也說，他會捍衛軍公教的退休金，“原本屬於你們的，我會一毛也不少的還給你們”，感謝軍公教一生為國家所做的貢獻。



張亞中表示，國民黨馬政府執政八年不敢在歷史文化教育上撥亂反正，連最低層次的課綱微調也不敢堅持。國民黨當權者，八年執政期間，從來不敢說一句，說一次“我也是中國人”。還有人主張要把“中國國民黨”改為“台灣國民黨”或“國民黨”。他如果當選“總統”，他會在在歷史文化教育上撥亂反正，不容許去本國史在台灣發生。他更會大聲說出，“我是台灣人，也是中國人”。



張亞中強調，他是孫中山藍！是創立於1912年，亞洲第一個民主國家的“中華民國”藍，是信奉民族、民權、民生主義的三民主義藍，是相信自由、平等、博愛為價值的藍，是以追求民有、民治、民享為目標的藍。他若當選會修改鐵籠公投法，因為孫中山的“中華民國”，其中“民國”的“民”，指的是直接民權，不只人民有選舉、罷免，還有創制、複決權。他會落實人民的直接民權，他若贏得初選，會以全黨之力協助推動“重啟核四”的朋友連署。