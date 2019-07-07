吳敦義：初選無論誰贏　全力支持非藍不投

吳敦義呼籲國民黨初選後，要團結贏回執政權。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電（記者 洪德諭）國民黨主席吳敦義7日出席“反鐵籠公投凱道大會師”活動時表示，蔡英文做不好的，國民黨重新執政做好。此外，黨內初選5個候選人人人出色，應團結一心，不論誰出線，其他4個人都要全力支持“非藍不投”。



吳敦義首先表示，感謝選民在去年九合一選舉22個縣市讓國民黨贏得15個縣市長，議會贏得19個議長，大選的前半部獲得大勝，下半場明年1月11日，要贏取“總統”、“立委”選舉，達到撥亂反正重返執政的目標。



吳敦義強調，上半場贏了很多，有“總統”才有“行政院”，“總統”打贏“立院”過半才能充分執政，把民進黨執政的壞點子撥亂反正，蔡英文做不好的，國民黨重新執政做好。



吳敦義說，黨內初選5個候選人人人出色，應團結一心不論誰出線其他4個人都要全力支持，共同努力團結再一起贏得“總統”大選“非藍不投”。



吳敦義表示，蔡英文說20幾年來現在經濟最好，但《經濟日報》、《工商時報》都證實是20幾年來經濟最爛的一個，蔡居然可以講謊話，這種人要用選票讓她下台。



吳敦義也說，蔡英文兩岸沒搞好，兩岸呈現僵持對峙的局面，過去國民黨8年觀光客從每年384萬人次到突破1000萬，但蔡英文上任後，上升趨勢就降低。兩岸要和平穩定發展，兩岸不要對峙、打仗、流血，要貿易往來。