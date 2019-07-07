馬英九：蔡惡搞公投法　林義雄怎不說話？

國民黨舉辦府前反鐵籠公投大會師活動，馬英九上台致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）馬英九今天在中國國民黨舉辦的府前大會師活動上痛批，在蔡政府種種違法濫權作為下，台灣面臨前所未有的民主倒退危機。絕對的權力使人絕對的腐化，這就是蔡英文執政三年的寫照。蔡沉溺於權力無法自拔，但台灣的民主不能被她拖著沉淪。他也喊話，公投法被惡搞成這樣，一向為公投絕食的民進黨前主席林義雄不應該出來說句公道話嗎？



馬英九強調，我們不能坐視台灣民主被摧殘，更不能讓專制獨裁的政府坐大，明年一定要用選票制裁這個背棄民意、打壓民權的政府！懲罰這個既不民主、也不進步、掛羊頭賣狗肉的政黨。



馬英九致詞時，國民黨主席吳敦義和初選參選人高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等人，以及眾多國民黨中常會和“立委”參選人都一同上台和馬站在一起。



馬英九表示，今天我們不分黨派，不分族群，懷著無比沉痛與憤怒的心情走上凱道，強烈抗議蔡政府亂修《公民投票法》，剝奪“憲法”賦予人民的直接民權！我們要對蔡英文打壓公投，摧殘民主，提出嚴厲的譴責！



馬英九說，《中華民國憲法》第二條規定：“中華民國之主權屬於國民全體。”這就是“主權在民”原則。《公民投票法》第一條明定：“依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特製定本法”。公民投票就是“憲法”第17條規定的創制複決權，是保障人民行使直接民權的依據，以彌補代議制度的不足。現在蔡政府卻鴨霸修法，大開倒車，將公投與大選脫勾，只能單獨舉辦，而且限制在每隔兩年的八月份辦理，勢必降低投票意願，使票數難以跨越500萬票的門檻，嚴重違反《公民投票法》確保國民直接行使民權的要求。



馬英九指出，民進黨去年“九合一”選舉大敗，不知檢討執政缺失，卻歸咎公投綁大選，深怕影響蔡英文連任，乃粗暴修法為蔡英文護航。號稱獨立機關的“中選會”更配合黨意，要求在修法前已進入第二階段連署的公投案，要等到2021年才能公投。這等於把“重啟核四”、“廢止核四”公投，雙雙沒收，嚴重違反信賴保護原則！這種為一己之私修法的蠻橫行為，是踐踏民主最可恥的示範！台灣人民能接受嗎？！



馬英九進一步說，民進黨已故“立委”蔡同榮，以及前主席林義雄，長年推動公投，要求修正“鳥籠公投”。2017年《公投法》修正放寬門檻後，林義雄說民進黨“還權於民”，完成了“台灣民主發展的重大里程碑”。現在民進黨把公投法關入鐵籠，形同封殺公投。從蔡同榮一生推動公投的“蔡公投”，變成蔡英文封殺公投的“蔡殺頭（投）”；蔡政府摧毀公投、“奪權於民”，引起許多人民團體強烈不滿，但是，林義雄先生的人呢？他不是對公投有強烈使命感嗎？公投法被惡搞成這樣，一向為公投絕食的林聖人不應該出來說句公道話嗎？



馬英九強調，三年來，蔡政府摧殘台灣民主法治的暴行，罄竹難書。黨產會不經法院許可，就擅自凍結沒收反對黨財產。“促轉會”自我定位為“東廠”，打擊反對黨候選人。“中選會”違反行政中立，刁難公投。“教育部”違反《大學法》大學自治的要求，阻撓台大管中閔校長上任。通訊傳播委員會（NCC）針對性開罰媒體，危害言論自由。蔡英文提名的“監委”彈劾檢察官，干預司法獨立。蔡政府修改《國家安全法》，濫用“國家安全”名義，推動“中共代理人”修法，箝制言論自由與人權，無論是管制強度和處罰嚴厲，都遠超過30年前的動員戡亂時期。



在蔡政府種種違法濫權作為下，台灣面臨前所未有的民主倒退危機。絕對的權力使人絕對的腐化，這就是蔡英文執政三年的寫照。她沉溺於權力無法自拔，但台灣的民主不能被她拖著沉淪。我們不能坐視台灣民主被摧殘，更不能讓專制獨裁的政府坐大，明年一定要用選票制裁這個背棄民意、打壓民權的政府！懲罰這個既不民主、也不進步、掛羊頭賣狗肉的政黨！讓我們大家一起來努力！