中評關注：柯文哲雙城達陣　下一步？

柯文哲結束雙城論壇後，立刻南下台南、高雄行腳。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲5日晚上結束三天的上海—台北雙城論壇行程後，6日立刻南下高雄、台南行腳，行程安排緊湊似2020前奏曲引發各界關注。觀察上海行，柯的大戰略目標都已達成，瑕不掩瑜，在繳出美、日與大陸的成績單後，柯能不能有節奏地提出對內的“施政願景”，將成為下一步焦點。



面對2020，柯文哲即便從雙城論壇回台，依舊不鬆口，但已依序訪問過美國、日本、中國大陸的柯，形同已完成了大選前的出訪功課，打了一圈招呼、有了門票，就等候柯文哲是不是要踩出那一步。從柯剛從上海回台，隔天立刻南下到台南、高雄行腳測人氣，並赴高雄農田水利會拜訪英系理事長呂文豪，似乎就能看見端倪。



觀察柯文哲雙城論壇上海行，不外乎定下了兩大戰略目標，一是與中國大陸打好關係，這點在雙城論壇致詞時，柯重提“兩岸一家親”、“五個互相”，甚至新增談到“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史”，而上海市長應勇也致詞呼應，以及柯與大陸國台辦主任劉結一會面時，雙方有默契地避開高度敏感的“一國兩制”、“九二共識”，甚至是被綠營貼標籤的“兩岸一家親”，足見劉結一給柯做足面子，溫情喊話不碰政治，雙方已有默契。



雙城參訪之行的另一戰略目標，就是與台商搏感情，拔藍營台商樁腳。柯文哲此行入住上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長張簡珍所投資的金山假日酒店、參訪南僑食品集團、慧聚寺、宗仁卿醫院、與台協午宴座談，與台商互動十分緊密。柯文哲雙城行的兩大戰略目標，看似已達標。



不過，柯文哲上海行本來都很順利，但在最後一個環節直播“柯劉會”卻掉鏈子，給藍綠陣營、輿論做文章的空間，柯坦言直播閉門會議沒有經過國台辦同意，是“小朋友搞錯了”、北市府有溝通上的誤會、指揮系統有問題。柯也自認“柯劉會直播應該會扣1、2分”，但此事可大可小，就等看主人如何回應，才能得知此行是否圓滿收場。



柯文哲秀出處理兩岸關係議題能力，此行確實給藍綠陣營很大震撼。但在此之後，柯文哲若有意2020，勢必得再找與台灣內政相關議題替自己建構台階，才能踏上角逐2020的舞台。其日後一言一行值得仔細觀察。