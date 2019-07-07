加州強震過後餘震頻繁　震中地區進入緊急狀態

中評社北京7月7日電／美國加利福尼亞州南部地區4日和5日先後發生6.4級和7.1級地震，震中和附近地區遭不同程度破壞。兩次強震震中所在地區聖貝納迪諾縣已經進入緊急狀態。



新華社報道，美國地質調查局6日公佈數據顯示，連日來，兩次強震的餘震已超過3000次。鑑於震中所在地區聖貝納迪諾縣餘震頻繁，加州州長加文·紐瑟姆6日宣佈聖貝納迪諾縣進入緊急狀態，並請求聯邦政府提供直接援助。



加州州長緊急服務辦公室已啟動運營中心“最高級別”應急措施。運營中心與聯邦、州和地方應急部門及搜救人員密切合作，評估兩次強震導致的損失情況。



5日發生的7.1級地震震中位於里奇克雷斯特鎮東北約17公里，震源深度17公里。這次地震震中與此前一天6.4級地震震中處於同一斷裂帶，兩地相距不遠。



記者在里奇克雷斯特採訪時看到，當地政府已開設醫療救助中心及一個可容納150人的臨時避難所。避難所內住有從附近特羅納鎮趕來的二三十名尋求避難者。



特羅納距里奇克雷斯特約半小時車程，人口不足2000人，在兩次強震中受損嚴重。目前該鎮不少民眾撤離至遠離震中、相對安全的區域躲避餘震，很多商戶關門停業，一些紅十字會工作人員為當地民眾運送食物和水。



記者瞭解到，5日晚間，震中附近地區發生電力和通訊中斷情況，部分地區還發生煤氣洩漏及火災，所幸未導致人員死亡和重傷。此外，震中附近的美國海軍航空武器站暫時無法正常運轉，所有非核心人員被安排撤離。



美國地質調查局預測，未來一週內受災地區發生一次或多次7.1級以上地震的概率為3%。