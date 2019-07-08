中評關注：韓國瑜這舉動展現對藍粉支持信心

韓國瑜致詞時以中間選民、綠軍為訴求。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）中國國民黨7日舉行“反鐵籠公投凱道大會師”，5名初選候選人同台引起高度關注。民調領先的高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘致詞時都把炮口對準蔡英文，但韓國瑜致詞時強調要對綠軍、中間選民講話，把決勝關鍵放在泛藍以外選民，顯見韓策略細膩，對藍軍內部支持度有高度把握。



國民黨將在8日至14日展開2020黨內初選民調，預計15日將揭曉結果。7日“反鐵籠公投凱道大會師”5名初選競爭者都參與，表現好壞將直接影響個人民調表現，受到高度關注。



觀察民調趨於領先的韓國瑜、郭台銘，依照抽籤順序，郭台銘先上台緊接著換韓國瑜上台，兩人都展現高度，不將炮口對內，不約而同主打蔡英文。韓國瑜批民進黨不抹黑、不鬥爭就不會選，呼籲2020下架蔡英文；郭台銘則是緊抓外交的議題，拿出繡有蔡英文名字的粉紅色青天白日旗帽，要蔡英文帶著去美國。



綜觀兩人的表現，韓國瑜在一上台先環視整場並鞠躬不斷說“謝謝”以感性為訴求，郭台銘則是較強勢並帶有衝勁，除了高分貝的言論外，還在活動結束後拿著粉紅色青天白日旗帽欲直衝“總統府”送給蔡英文。



當中最值得關注的是，包括郭台銘在內所有候選人都在對著台下藍軍講話，韓國瑜則是在致詞時表明他要跟綠軍、中間的選民講話，從韓國瑜這樣的舉動，可看出他對於自己在藍軍內部的支持度相當把握，最後階段可以不用像其他候選人鞏固泛藍支持，而是開拓藍營以外的選民，做最後衝刺。



韓國瑜在藍軍的聲勢從7日現場，韓國瑜上台所獲得的歡呼、加油聲比郭台銘更大聲即可看出。此外，韓國瑜6月1日曾在府前造勢大會，當時宣稱有40萬人參興，7月7日活動主辦單位沒有公布人數，但一結束交通馬上恢復暢通，6月1日則仍有韓粉在路上走動，落差不小。



