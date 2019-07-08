社評：麥卡錫主義幽靈在台灣

中評社台北7月8日電（評論員 林淑玲）中國國民黨2020初選民調7月8至14日登場，15日揭曉，藍綠對手很快就底定。蔡政府繼完成“國安五法”修法，將進一步修“兩岸人民關係條例”增訂中共代理人條款，在台灣政壇與學術界引起熱議，質疑這是在搞綠色恐怖。選舉是大型的民意展現，理性終究還是會打敗激情，美國總統特朗普大選前叫停貿易戰就是鮮明的例子。



民進黨將2020大選定位為“抗中保台”，美中貿易戰休兵後，蔡政府迄今看來並未休兵。從選舉策略來分析，民進黨這次的政權保衛戰已從“台獨”主張所延伸出去的正名、制憲，轉為抗中，選前修公投法即印證綠營已放棄再推“類“台獨”公投”綁大選的招數。總的看，這是民進黨從1996年參與大選以來最重要的一個戰略轉折，從主張“台獨”轉為抗中。



民進黨改變戰略不外幾個因素，一，大陸綜合國力、經濟、科技等各方面崛起，已與美國平起平坐，加上兩岸交流頻繁、兩岸經貿量體大增，讓“台獨”主張在台灣社會日益邊緣化。二，正名、制憲等激烈的“台獨”主張，在台灣支持度極低。三，一旦“台獨”踩紅線，大陸會出手，有戰爭危機，美國也不支持“台獨”；四，讓藍軍的“反獨牌”失去著力點，綠營可以抗中路線來牽制國民黨與無黨籍柯文哲。



但民進黨沒有放棄“台獨黨綱”本質上當然還是“台獨”政黨。民進黨高喊正名、制憲期間主要是陳水扁涉貪，獨派以挺扁來要脅民進黨必須接受其少數的主張。蔡英文上任後基本沒那麼買獨派的帳，蔡也陸續以溫情攻勢收服凋零中的獨派大老如史明、辜寬敏等人。以太陽花、時代力量為首的青年獨亦認知到正名制憲不可行，整個綠營勢力從老獨派到小獨派，幾乎都回到民進黨1999年“台灣前途決議文”的狀態，即部份獨派口中的“華獨”，內化獨立主張，外顯抗中作為。



民進黨策略的改變，也是跟著美國走。美國總統特朗普日前在G20大阪峰會會晤中國領導人習近平時重申“一個中國”政策，事後並沒改變與中國的抗衡，最近各種動作還是不斷，蔡英文也可望在下周出訪過境美國。這意味著美國不會踩北京紅線推翻“一個中國”政策，但也不會放棄“台灣牌”，牽制中國崛起。美國現在對民進黨的抗中不止是暗助，更是明助，蔡政府現在若推高強度的正名制憲是危險的，但抗中則有美國相挺，也符合美國利益。



不過，值得深思的是，特朗普為何要讓美中貿易戰休兵，他之前如此強硬批判中國，鋪天蓋地的圍堵，為何突然又轉彎？因為選舉到了，意識形態畢竟打不過經濟民生，美國要圍堵中國，傷人也自傷，各階層美國人都受害，尤其是提高關稅後，造成物價上漲，首當其衝的是美國底層民眾，以及農民，那都是特朗普的鐵票。明天就要選舉了，再打下去，也不必選了。



特朗普在選前轉彎，因為經濟、民生還是最重要的，民進黨政府正好大相逕庭。蔡政府最近火力全開修法，“國安五法”之後，又要進行“中共代理人”修法，讓所有涉及兩岸交流的士農工商都籠罩在隨時可能觸法，被抓去關的陰影，有如1950年左右美國麥卡錫主義盛行的年代。根據資料照示，以恐共為主軸，胡亂指控人是“共諜”的麥卡錫主義受害人數難以估量，當時在美國有數以百計人被囚，約有1到1.2萬人失去工作，但絕大多數被定罪者事後都得到了平反。這樣的悲劇事件難道也要在台灣重演？



民進黨從“台獨”到抗中，是選舉策略的轉折，鋼性“台獨”走不下去，相信也會繼續停泊於此。但如果抗中是民進黨選舉唯一的主軸，現在就可以說是必敗無疑。民進黨2018九合一選舉是怎麼輸的？絕不是蔡政府不夠綠，對大陸太好，九合一到現在，台灣的經濟民生並沒太大改變，蔡政府最大的改變是對大陸更強硬，開始在台灣搞麥卡錫主義，試圖封殺所有兩岸交流。台灣選民會不會買單，可以試試看。