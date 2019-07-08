中評關注：韓粉郭粉槓很大　國民黨分裂危機

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）中國國民黨7日舉辦“反鐵籠公投凱道大會師”活動。觀察活動現場，除了開場前周邊即出現“郭台銘為何參選”等紅布條，全場儼然成為韓粉、郭粉較勁的場合，不僅比口號大聲，甚至有韓粉在鴻海前董事長郭台銘受訪時不斷高喊“韓國瑜凍蒜”進行干擾，互不相讓，“這粉不投那個、那粉不投這個”，恐將使國民黨陷入分裂危機。



國民黨將在8日至14日展開2020黨內初選民調，預計15日將揭曉結果。7日“反鐵籠公投凱道大會師”活動為展開民調前的大型造勢活動，5名初選競爭者都參與，由於高雄市長韓國瑜、郭台銘民調最高且差距不大，這場活動也成為韓粉、郭粉較勁的場合。



在活動開始前，中評社就直擊有韓粉在活動現場周邊掛上“郭台銘為何參選”、“馬英九為何挺郭”、“吳敦義民調要真”等布條，直接衝著郭台銘而來，活動開始後，韓粉、郭粉則各據地盤，不時為各自的支持者喊凍蒜，比大聲誰也不讓誰叫勁意味濃厚，不只這樣，甚至有韓粉在郭台銘受訪時，不斷在一旁高喊“韓國瑜凍蒜”。



這場活動包括黨主席吳敦義等都呼籲“非藍不投”要團結，不過從現場韓粉、郭粉劍拔弩張，且韓粉受訪時提到郭台銘出線不會支持，郭粉也提到國民黨要贏2020不能沒有郭粉，在初選過後，如何整合郭粉、韓粉，將是國民黨重要的課題。



