探視辜寬敏盡釋前嫌？蔡英文：沒有談到政治

中評社台北7月7日電／昨天傳出，蔡英文日前探視手術住院的“台灣制憲基金會”董事長辜寬敏，兩人“盡釋前嫌”。蔡英文今天說，當天辜寬敏精神、心情都很好，兩人聊了一陣，但沒特別談到政治問題。



昨天傳出，蔡英文上個月悄悄拜訪手術住院的辜寬敏，兩人會面時，蔡英文全程握著辜寬敏的手，讓辜寬敏深受感動，事後還交代幕僚，全力協助整合工作。



中央社報道，蔡英文今天出席“平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式”，她會後受訪指出，先前聽到辜寬敏在醫院動手術，就去探視辜寬敏，辜寬敏復原情況蠻好的，那天他的精神、心情都很好，兩人聊了一陣子，倒是沒有特別談到政治問題；兩人還提到，等辜寬敏好了以後，再找個時間聊一聊。



媒體追問，蔡英文是否與獨派盡釋前嫌；她說，兩人真的沒有特別談到政治的問題，“也沒有所謂盡釋前嫌的問題”，但是黨內的整合都持續進行當中，“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌大家都一起在努力。



陳菊今天也被問到，民進黨應該如何進行整合，讓蔡英文與前“行政院長”賴清德坐下來談；陳菊說，這部份持續進行中，（初選）過程中，也許有不同意見，但大家守護台灣、堅定台灣自由民主，這樣的大目標沒什麼不同；民進黨是黨內民主的政黨，競爭是很自然的進步，她相信很多都在進行中，最後一定可以取得共識，一起努力團結合作。



另外，蔡英文11日將出訪加勒比海“友邦”，而且去回都過境美國。陳菊今天說，她會隨同蔡英文出訪，但是留在美國與鄉親見面溝通說明。



陳菊提到，蔡英文去年出訪時，她也跟隨出訪，但留在美國，因為她們認為海外鄉親可能對於改革過程了解不夠，她留在鄉親比較多的城市，與鄉親面對面溝通說明，讓鄉親更了解改革的意義，台灣追求進步的方向。