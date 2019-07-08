施正鋒：多股獨派力量醞釀組新政黨

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）民進黨初選落幕，部分獨派對蔡英文仍不滿，傳出可能另外組黨的消息。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒接受中評社訪問表示，前《民視》董事長郭倍宏的“喜樂島聯盟”，與民進黨初選力挺前“行政院長”賴清德本土社團，目前積極醞釀希望推出台派政黨，這兩股勢力若整合上順利，很快會有新政黨出現。



施正鋒表示，郭倍宏為首的喜樂島聯盟，以及《民報》董事長陳永興為首等初選力挺賴清德的本土社團等，自初選以來一直有動作，他們未必一定要提出“總統”參選人角逐2020，人選不是最迫切。但這兩方勢力與陳水扁“一邊一國”陣營重疊性高，因此他們也會與“一邊一國”陣營討論，在區域“立委”以及不分區“立委”提名上整合出名單，一旦有共識，他們很快會推出新政黨。



施正鋒對中評社分析，獨派從去年底九合一選舉含淚投票，到這次賴清德初選失利，且賴也沒有出面講話呼籲要團結。因此，這些力挺賴的人，雖然不見得能撼動2020大選，“成事不足，但有敗事的能力”，獨派不滿蔡英文比去年更強烈，賴若一直沒有出來講清楚，這個醞釀的能量會更大，他們需要有發洩的窗口。



但施正鋒也說，獨派的蔡丁貴自己成立了自由台灣黨，過去也有建國黨、台聯，這些力量過去都失敗了，因此，獨派若要推出新政黨，要如何一個、一個的結合這些力量才是重點。現在年輕人多數仍討厭國民黨，第三勢力社民黨、綠黨等都沒有很特別，但就這些市場，獨派要怎麼搶灘？台派對蔡英文不爽，怎麼把這些生氣票擴大？是這些台派組黨要努力的部份。



他也說，獨派力量的分裂來自於，黨主席卓榮泰一再向獨派喊話要顧好2020全局，如果讓國民黨或是柯文哲當選，就是讓共產黨勝選。因此，獨派是不是要再度含淚投票一次？有獨派確實認為去年九合一選舉已經教訓過蔡英文，蔡可能已經反省，這些獨派就會再度支持蔡。



施正鋒初選力挺賴清德，但現在對賴也有些許不滿，他不客氣說，初選結束到現在，賴清德都沒有出來說清楚，後續要怎麼做？賴初選把部分獨派“撩起來”，現在什麼動作都沒有，不管是安撫或是要走去哪裡，甚至是傳出組黨等聲音也沒有表示什麼意見，獨派很多人不滿賴清德說不清楚。



他也不滿蔡英文說，蔡英文雖然讓人家不齒，但是初選玩這些手法倒是很厲害，“我們是玩不出來”。台教會以及“台獨”聯盟都表態力挺蔡，他們都是被顧全大局這種說法說服，他不認同，因此也退出台教會、“台獨”聯盟。



施正鋒指出，如果是賴清德初選勝出，獨派這一塊跑不到，但蔡初選這些就跑掉，而且蔡英文與柯文哲重疊性很高，如果柯也出來選2020，蔡的部份票源也會被吸走。



施正鋒對中評社表示，以郭倍宏為首的“喜樂島聯盟”，以及陳永興、“中研院”李遠哲等人在初選力挺賴清德、扁“一邊一國連線”等三方勢力，目前積極在動作，“總統”人選不是他們最迫切，希望未來要進“立法院”打仗，“初選完大家都還是很生氣”，但組黨需要一些程序，像是要提名多少人、怎麼整合等，“立委”選舉很可能影響綠營得票，就連時代力量也說不排斥要推出“總統”候選人，“現在有點天下大亂”。



至於賴清德是否擔任蔡英文副手，他也不客氣說，賴如果答應當副手會人格掃地，那初選是演雙簧嗎？原來賴只是想要當副手？賴若答應對自己期待太低，我們也都看錯他了，這樣就是摸頭，那很糟糕。

