獨派醞釀組黨　林宜正：辜寬敏助蔡整合賴

對於獨派傳出將組新政黨，林宜正認為關鍵時候組什麼黨。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）民進黨初選結束，失利的前“行政院長”賴清德至今還未站出來表態，讓獨派內意見分歧，甚至傳出組黨的聲音。民進黨前副秘書長林宜正接受中評社訪問表示，“現在是關鍵時刻組什麼黨？”，他並說，獨派大老辜寬敏在初選結束時，就決定要幫忙整合，在蔡英文探視後，辜更加強要整合的動力。



辜寬敏日前動手術住院，已經出院。蔡英文在辜6月住院時，親自前往探視。曾任辜寬敏辦公室執行長、現任“台灣制憲基金會”執行長林宜正表示，辜住院非常低調，並未告知蔡，但制憲基金會在嘉義舉辦一場活動時，辜因為住院沒有出席，現場只有錄影，這個活動媒體也有報道，蔡得知詢問才知道辜住院。



林宜正說，民進黨初選時，辜態度很清楚就是支持賴清德，但蔡英文竟放下身段，探視辜也沒有說要幫忙的話。辜先生願意幫忙，是在初選結束就這樣決定，辜尊重初選結果。蔡探視辜時，過程溫暖互動，“會加強辜先生整合動力”。蔡探視過程中，辜因為不方便起身還在復原中，從頭到尾握住辜先生的手，趨近床邊問候，約20分鐘。



林宜正對中評社說，經過這場初選，感覺蔡英文不太一樣，掌握講話的節奏，該硬的時候硬，該軟的時候軟，與民眾互動也多了溫度，以前就是比較理性，邏輯思考、行為模式都很理性，經過這場初選升級了，改變不少，戰力升級，有強大的競爭力。



他也說，賴清德一定要在2020大選有角色，但需要有好的氛圍去促成，現在就是考量要用什麼模式、最自然去促成蔡賴合作最加分。他指出，不是只有辜寬敏，黨主席卓榮泰、“總統府”秘書長陳菊、“立法院”黨團總召柯建銘都在居中進行整合工作。



蔡賴合作，是否讓賴清德擔任副手，林宜正表示，這是兩人要談的，主觀期待與客觀對他們期待要符合，不要勉強，蔡賴配才成的了，要讓這樣氣氛形成。雙方基於善意來促成，或是找出一個最適當的模式，讓賴院長在這場選舉發揮正面的效應，多數人是覺得要讓賴擔任副手，而賴那邊也說沒排除任何可能，現在要讓他們再沈澱一下。



至於獨派傳出要組黨，林宜正說，現在是關鍵時刻組什麼黨，不能因為討厭一個人就組黨，應該要對事不對人，不是成全一個蔡英文或是一個民進黨，思維不是這樣，否則很容易陷入糾葛當中，有哪些朋友要組黨他也很清楚。



