中評關注：多名港府官員網志談青年工作

香港特區政府總部（中評社資料圖） 中評社香港7月8日電（記者 張心怡）昨日，多位香港特區政府官員發表網志指，特區政府一直致力為青年人提供更多機會和多元出路，未來將繼續進一步主動接觸青年，了解並關心青年需要。



政務司司長張建宗在網志中表示，配合特區政府施政新風，政府團隊會多聆聽，加強就不同政策或社會關心的議題，與跨階層和不同背景的市民溝通，以更好地掌握社會脈搏，並希望透過主動接觸青年，了解關心他們的需要，確保施政更到位。



張建宗談到，7月10日是香港中學文憑考試放榜日，考獲理想成績的同學固然高興，成績未如理想的同學亦不用灰心，只要抱著“順境不驕，逆境不餒”的信念，靈活地換另一條跑道繼續努力奮鬥，同樣可達目的地，追尋個人夢想。不論同學繼續升學或投身職場，學習是一個終身的過程，投身職場後可持續進修，努力增值，裝備自己，確立個人發展的優勢。



財政司司長陳茂波發表網志稱，此前在參觀一所青年中心時，與幾位高中學生玩人生紙牌遊戲，分享大家對朋友、社會及未來的看法，很多年青人道出內心對未來的迷惘與困惑，因而對他們有了更近距離及立體的了解。



陳茂波指出，不少師生都關注香港的教育能否裝備學生應對將來社會的需要，以及社會上能否為年青人提供多元出路。為此，特區政府近年增撥大量資源，希望提升本地的教育質素，包括改善校舍設施、增加不同類型的獎學金、大力推動學校的STEM教育等。同時，努力推動本港經濟結構多元發展，不論在創新科技、文化藝術，以至體育界別近年都獲增撥不少資源，目標都是希望年青人可以按個人興趣與所長，找到自己的發揮空間。