中評關注：少了辜寬敏　獨派組黨能量大減

蔡英文日前探視住院的辜寬敏，辜願意幫忙黨內進行整合，最重要就是賴清德部分。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）獨派傳出要另組新政黨，但此時也傳出獨派大老辜寬敏將幫蔡英文整合獨派力量，加上民進黨初選失利的前“行政院長”賴清德至今都沒有表態，獨派少了這兩重要要角，尤其是少了辜寬敏的資源援助，要另組新黨，恐怕能量大打折扣。



獨派組黨的消息從過去挺扁的律師鄭文龍臉書傳出，加上初選力挺賴清德的《民報》董事長陳永興的民報網路多篇報道與分析，讓獨派組黨消息甚囂塵上。



據得知獨派確實最近有動作，且傳出的時間點就是最近。就這麼巧合的，府方公布蔡英文聘任獨派陳儀深擔任“國史館”館長人事案，媒體也報導蔡 在6月中探視辜寬敏事件，且提及辜要幫蔡整合。連力挺賴清德，曾說過“穿裙子的不適合當‘總統’”的辜寬敏都願意幫蔡進行整合，這對於獨派組黨無非是重挫。



尤其，本土社團在民進黨初選時已經“選邊站”，“台獨”聯盟、台教會、前“考試院長”姚嘉文等獨派力量早就在初選表態支持蔡英文，獨派力量早就分散，加上初選過後蔡仍努力化解獨派不滿，辜寬敏願意幫蔡整合就是關鍵指標，主要工作就是幫忙化解賴清德與蔡英文之間的關係，若賴在辜穿針引線之下，願意與蔡合作，那獨派力量還能有多大擴散力？



若現在只有“喜樂島聯盟”、陳永興等本土社團，可能再加上扁“一邊一國”陣營的力量要組成新政黨，而第三勢力還有時代力量、綠黨、社民黨等勢力，這些勢力某些程度上也挺蔡。例如綠黨在初選時的民調看好蔡；社民黨召集人范雲又是蔡英文聘任的無任所大使，還跟著蔡出訪過；時代力量的“立委”提名，甚至還需要靠民進黨禮讓。這些第三勢力會選擇與獨派組新政黨合作，還是與民進黨合作？答案似乎不難判斷。