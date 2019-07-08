柯文哲台南行腳拔綠樁　500柯粉列隊歡迎

柯文哲到成功大學演講。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北7月8日電／無黨籍台北市長柯文哲結束三天的上海—台北雙城論壇行程，立刻南下高雄、台南行腳，7日上午到成功大學EMBA演講圈粉，下午也參訪津香茶業、油車南安宮、古寶無患子生技公司。柯文哲參觀古寶無患子生技公司前，不少柯粉不斷打電話詢問行程，柯粉在12點後陸續到場等候，直到柯文哲下午4點多抵達時，現場已有近500多名柯粉歡迎並爭相與柯握手擊掌，會後也花了半小時與柯粉合影。



古寶無患子公司總經理王瑞閔親自接待，並為柯做簡介。其中，柯文哲對無患子沐浴用品在美國可以賣到1瓶700多元新台幣感到好奇，多次詢問為什麼美國人會買這麼貴的產品，並說“台灣農產品價格仍有上漲的空間”。



王瑞閔也邀柯文哲手工DIY無患子木屐健康鞋，最後並送無患子製成的108顆佛珠給柯、高麗菜製成的玫瑰甘露化妝水及火藥味無患子皂等沐浴保養品組給妻子陳佩琪，並在園內一同體驗種植無患子果樹。



值得注意的是，柯文哲5日結束上海—台北雙城論壇行程晚上回到台北，6日隨即安排南台灣行腳2天，6日一早更赴高雄農田水利會拜訪英系人馬的理事長呂文豪，讓外界解讀是柯文哲為2020大選拔綠樁。