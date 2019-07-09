汪毅夫：陳敬賢與《蓮山堂文集》

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京7月9日電（作者 汪毅夫）1918年，明代閩人陳白南的《蓮山堂文集》由上海商務印書館印行。據書前之《序一》（丘複）、《序二》（范毓桂）、《序五》（陳敬賢）和《序六》（陳延香），《蓮山堂文集》“刊本已無”，陳延香家藏抄本為其僅有的“碩果之存”，鈔本經丘複訂正，由陳敬賢“備資刊刻”，交由上海商務印書館印行。



陳白南，名如松，福建同安人。明萬歷壬子（1612）舉於鄉，曾任浙江蕭山知縣、太倉知州；明天啟甲子（1624）告老歸鄉。《蓮山堂文集》成於明崇禎甲申（1644）。



《蓮山堂文集》收有陳白南應同安縣令曹履泰之請代擬的《議招撫鄭芝龍檄文》，作於陳白南歸鄉之明天啟四年（1624）以後、明鄭集團“犯中左”之天啟六年（1626）之前。此文可證，明代官府招撫鄭芝龍的動作並不始於明崇禎元年（1628）福建巡撫熊文燦的招撫。更可注意的是，如丘複《序一》所概括的該文的要義及其影響：“責其自負英雄之才，何不為英雄之舉。台灣內接門戶，外通諸夷。盍效虬髯公故事為扶余國王，而後不忘本朝，奉我正朔，則持節册封，永為藩服，稍有緩急，亦可為國家應援。其後，鄭成功卒取其地，存有明正朔於海外者三十七年，謂非先生此文有以啟之哉”。



陳敬賢是愛國僑領陳嘉庚的胞弟，是集美學校師生共同推戴、共同敬仰的“二校主”。



（作者汪毅夫系集美大學客座教授、全國台灣研究會副會長）

