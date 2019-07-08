中評專訪閻學通：中美競爭走向何方

世界和平論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通接受中評社專訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（記者 徐夢溪 郭至君）第八屆世界和平論壇舉辦前夕，論壇秘書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通閻學通接受中評社專訪，他在此深度剖析了中美關係現狀、中美競爭未來的走勢和對世界產生的影響，並分享了對中美貿易衝突、中美競爭中的台灣因素和數字經濟時代的大國戰略競爭的看法。



精彩觀點：



·中美貿易摩擦將是長期的，特朗普執政期內結束的可能性不大。中美貿易衝突向其他領域的擴散的勢頭不可阻擋。



·中美競爭看起來表現在經濟領域，但背後更深層次是技術創新的競爭。



·我們現在進入一個新的競爭時代，而且是一個缺乏歷史相似競爭經驗的時代。



·我們必須放棄傳統地緣戰略觀念，運用新的範式理解無線領域的大國戰略競爭。



·隨著數字經濟的發展，技術變化速度加快，對社會影響的速度加快，社會變化速度就會加快，這要求糾偏速度和創新速度也要加快。



·在台灣問題和香港問題上，我們要特別明確對主權的認定。我們說台灣是中國的一部分，那怎麼確定它的主權範圍，就是哪些算作主權，哪些算治權，恐怕我們得有區分。



·大國在制定外交政策時減少考慮意識形態的趨勢下，越不考慮意識形態的，越能有利於保護自己的國家利益；越考慮意識形態的，越不能最好地制定維護自己本國利益的外交政策。



·未來向對手搞經濟制裁的現象會越來越多。



世界和平論壇由清華大學主辦、中國人民大學外交學會協辦、清華大學國際關係研究院承辦，是中國第一個高級別非官方年度國際安全論壇。本屆論壇以“穩定國際秩序：共擔、共治、共享”為主題，討論聚焦大國關係和AI技術。論壇將於7月8日至9日在清華大學舉辦，吸引多國駐華使領館關注，已有50餘位駐華大使確認出席。

