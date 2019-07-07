國民黨初選民調　綠營否認動員灌票

中評社台北7月7日電／國民黨明天起展開“總統”初選民調，鴻海前董事長郭台銘質疑民調遭民進黨操作，綠營人士表示，民進黨沒有進行組織性的動員，韓粉願意花時間在家等民調電話、搞清楚回答民調問題的順序，但民進黨支持者並沒有這種耐心。



國民黨“總統”初選競爭激烈，有郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。



中央社報道，對誰可能出線，綠營看法不一，有人認為郭台銘實力強大，廣告鋪天蓋地，宣傳動員無孔不入，但韓國瑜的凝聚力很強，同溫層非常雄厚。



綠營人士認為，韓郭誰出線還在未定之天，因為國民黨的初選規則並沒有禁止在民調周打廣告，可以想見，郭台銘在最後幾天一定會加重力道文宣，最近回應時事議題的力道節奏也很明快。



郭台銘今天在受訪時質疑初選民調遭民進黨操作，要灌票給其他參選人，這表示民進黨政府最怕他出線。對綠營基層流傳“有瑜點魚、無魚吃菜”的說法，綠營內部指出，可以理解基層有這樣的聲音，但民進黨並沒有進行組織性的動員，韓粉願意花時間在家等民調電話、搞清楚回答民調問題的順序，但民進黨的支持者並沒有這種耐心。



黨內人士說，綠營內會有人想要影響國民黨民調結果，網路上也的確有一些耳語在流傳，“但影響力有多大？”“你說會有那麼多人做這種事？可能性不高啦！”



至於韓國瑜、郭台銘誰出線對綠營比較有利，黨內人士說，實際上看法相當分歧，有人認為韓國瑜比較好打，但也有人認為韓國瑜擅長用簡單的口號訴求，不見得比較好打。



對於台北市長柯文哲幕僚李縉穎在網路發表“挺郭反韓”的文章，綠營人士則認為，這反而令人玩味，為什麼一個可能在8月宣布參選2020“總統”的人，會放任幕僚發表這樣的文章，值得深思。